Een maand zon in Spanje voor €150? Vergeet deze doorlopende kosten thuis niet

Een maand naar Spanje klinkt aantrekkelijk. Maar wat kost het werkelijk als je ook de reis, de huur en de vaste lasten thuis meetelt?

We maakten een voorbeeldbegroting voor een stel dat een wintermaand aan de Costa Blanca doorbrengt. Geen luxe penthouse, wel een net appartement.

De voorbeeldbegroting

Voor twee personen komt een maand overwinteren al snel tussen de € 1.300 en € 2.300 uit, zonder de reis. In ons rekenvoorbeeld nemen we per post een middenwaarde, plus een geschat bedrag voor vliegen en vervoer ter plekke.

• Appartement: € 850 (gangbaar: € 700 tot € 1.200)

• Vliegreis retour met bagage, twee personen: € 400 (eigen schatting)

• Lokaal vervoer: € 100 (eigen schatting)

• Boodschappen: € 325 (gangbaar: € 250 tot € 400)

• Energie en internet: € 100 (gangbaar: € 75 tot € 150)

• Uitjes en horeca: € 225 (gangbaar: € 200 tot € 300)

• Onvoorzien: € 150 (gangbaar: € 100 tot € 200)

Totaal: € 2.150. Dat is een rekenvoorbeeld, geen offerte. Vluchtprijzen schommelen sterk per week en per vliegveld.

De maandhuur in de advertentie is maar zo'n veertig procent van de rekening.

Thuis lopen de vaste lasten gewoon door terwijl je in de zon zit.

Wat thuis gewoon doorloopt

Hier zit de valkuil.

Die € 2.150 komt grotendeels bovenop je Nederlandse lasten. Huur of hypotheek, het voorschot voor energie, verzekeringen en abonnementen lopen door.

Wat wel wegvalt, zijn vooral je boodschappen en uitjes in Nederland. Zet die twee kolommen naast elkaar: extra uitgaven door de reis en kosten die thuis echt vervallen. Pas dan zie je wat de maand je netto kost.

Eén maand boeken is niet altijd mogelijk

Een aantrekkelijk maandtarief betekent niet dat je ook één maand kunt huren. Sommige verhuurders werken met winterverblijven van minimaal twee of zelfs drie maanden. Vraag dat vóór je boekt na.

Vraag ook naar het registratienummer van de woning. Sinds 1 juli 2025 moeten Spaanse toeristische en tijdelijke huurwoningen in een landelijk register staan. Een verhuurder die daar vaag over doet, is een waarschuwingssignaal.

Een maandprijs is pas een aanbieding als je ook echt maar één maand hoeft te boeken.

Zorg en verzekering

Neem je Europese zorgpas (EHIC) mee. Die staat vaak op de achterkant van je gewone zorgpas. Je krijgt daarmee zorg die niet kan wachten tot je terug bent. Je eigen risico geldt wel gewoon.

De pas werkt bij publieke zorgverleners , niet in privéklinieken, en dekt geen repatriëring. Check daarom ook je reisverzekering. Veel polissen hebben een maximum aantal aaneengesloten weken in het buitenland.

Langer blijven?

Een maand is ruim binnen de grens. Wie meer dan acht maanden binnen een jaar in het buitenland verblijft, moet zich bij de gemeente uitschrijven, ook als het huis in Nederland blijft. Die acht maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn.

De slotsom

Een maand Spanje voor twee kan voor rond de € 2.000, maar goedkoper dan thuisblijven wordt het zelden. Wie dat accepteert, koopt vooral iets anders: licht, warmte en een maand zonder Hollandse winter.

Kosten die thuis doorlopen

Huur of hypotheek, energievoorschot, zorg- en inboedelverzekering, telefoon en internet, streamingdiensten en eventuele contributies. Pauzeren kan soms; opzeggen voor één maand is meestal niet de moeite.