Banken bekijken gevolgen uitspraak bankfraude 'ieder voor zich'

AMSTERDAM (ANP) - Banken zullen "ieder voor zich bezien" welke gevolgen de recente rechterlijke uitspraak over de compensatie van slachtoffers van bankfraude heeft voor hun eigen processen en procedures. Dat heeft een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) gezegd.

Het Europees Hof van Justitie oordeelde vorige week dat banken voortaan klanten onmiddellijk moeten compenseren na bankfraude, ook als een klant ernstig nalatig is geweest. De bank kan de schade achteraf wel op de klant proberen te verhalen als die grof nalatig is geweest. Daarvoor moet de bank wel aantonen dat de schade is ontstaan doordat de klant zijn verplichtingen opzettelijk of door grove nalatigheid niet is nagekomen.

"Het arrest gaat dus over het moment van terugbetaling en verandert niet wie de schade uiteindelijk moet dragen", stelt de zegsman van de NVB. De Belgische bankenfederatie Febelfin liet vorige week weten dat banken zullen meegaan in de uitspraak van het Europees Hof van Justitie.

De uitspraak volgde op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van een phishingaanval. De klant werd misleid op een verkoopsite en klikte op een link naar een website die sterk leek op die van haar bank. Hierdoor verdween 700 euro van haar rekening, die de bank weigerde terug te betalen. De klant stapte naar een Poolse rechter. Die legde de zaak voor aan de Europese rechter.