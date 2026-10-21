Zet jij je fietslampje op de knipperstand, omdat je dan beter opvalt? Zondag gaat de klok een uur terug en vanaf maandag fiets je na werk of school in het donker. Knippert je lampje, dan riskeer je €75 boete . En wee je gebeente als je het lampje op je mouw of muts bevestigt.

Een knipperend lampje valt op, maar het mag niet

“Het licht mag niet knipperen”, staat in de regels voor fietsverlichting van de ANWB . Dat geldt voor vaste verlichting en voor losse lampjes, schrijft de Rijksoverheid. Geen goede verlichting kost je in 2026 €75. Ontbreken je reflectoren, dan betaal je €45.

Opvallen doe je er wel mee. Britse onderzoekers lieten proefpersonen in een virtuele auto rijden. Een fietser met een knipperend achterlicht zagen ze sneller dan een fietser met een vast lampje, en ze schatten de afstand beter in, meldde VRT NWS in 2024.

“Het is wel logisch dat knipperend licht meer aandacht trekt”, zegt Wies Callens van de Vlaamse Fietsersbond. Callens noemt het onderzoek wel “relatief beperkt”.

Leden van de ANWB zien het anders. In een enquête uit 2025 zei 36 procent dat knipperende fietslampjes hen afleiden of in de war brengen.

Op je muts of je mouw telt je lampje niet

Een los lampje mag op je stuur, je kleding of je tas. Op je lichaam moet het op je borst of je rug zitten. “Dus niet op je hoofd, armen of benen”, schrijft de politie. Een lampje op je helm zit ook op je hoofd.

Het lampje moet recht vooruit of recht achteruit schijnen en mag niet te veel bewegen. Fiets je iemand achterop, dan mag het achterlicht op de rug van je passagier.

“Het is wel logisch dat knipperend licht meer aandacht trekt.”

Een felle lamp verblindt wie je tegemoetkomt

Je koplamp hoort op de weg te schijnen, zodat je andere weggebruikers niet verblindt, schrijft de Rijksoverheid. In de ANWB-enquête zei 18 procent vaak of heel vaak verblind te worden door een tegemoetkomende fietser, 44 procent soms.

De ANWB wil daarom regels voor de lichtsterkte en de richting van fietslampen, zoals Frankrijk en Duitsland die al hebben.

Gekleurd licht en spaaklampjes zijn verboden

Voor schijnt je licht wit of geel, achter rood. Een tweede koplamp op een gewone fiets mag niet, en spaakverlichting en spaakreflectoren ook niet.

“Je mag je fiets niet optuigen als een kerstboom”, schrijft de ANWB.

Je licht moet ook in de schemer aan

“Als je in het donker rijdt, bij schemer of slecht zicht moet je je voor- en achterlicht aan hebben staan”, schrijft de politie. Na de wintertijd gaat de zon in het midden van het land rond 17.25 uur onder, een uur eerder op de klok dan zaterdag.

Een kwart van de fietsers rijdt zonder goede verlichting, volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Van de ondervraagde ANWB-leden ziet 85 procent zo’n fietser weleens over het hoofd. In diezelfde schemering moeten automobilisten buiten de stad ook letten op de reeën die na 25 oktober in je spits oversteken

“Je mag je fiets niet optuigen als een kerstboom.”

Check je fiets voor maandag

een wit of geel voorlicht en een rood achterlicht, allebei op de vaste stand;

losse lampjes op je stuur, je borst, je rug of je tas;

een koplamp die op de weg schijnt;

een rode reflector achter, die geen driehoek is;

witte of gele reflectoren op je velgen of banden;

vier gele reflectoren op je trappers.

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