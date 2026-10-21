Zet jij je fietslampje op de knipperstand, omdat je dan beter opvalt?
Zondag gaat de klok een uur terug en vanaf maandag fiets
je na werk of
school in het donker. Knippert je lampje, dan riskeer je €75 boete
. En wee je gebeente als je het lampje op je mouw of muts bevestigt.
Een knipperend
lampje valt op, maar het mag niet
“Het licht mag niet knipperen”, staat in de regels
voor fietsverlichting van de ANWB
. Dat geldt voor vaste verlichting
en voor losse lampjes, schrijft de Rijksoverheid. Geen goede verlichting
kost je in 2026 €75. Ontbreken je reflectoren, dan betaal je €45.
Opvallen doe je er wel mee. Britse onderzoekers lieten proefpersonen
in een virtuele auto rijden. Een fietser met een knipperend achterlicht
zagen ze sneller dan een fietser met een vast lampje, en ze schatten de
afstand beter in, meldde VRT NWS in 2024.
“Het is wel logisch dat knipperend licht meer aandacht trekt”, zegt
Wies Callens van de Vlaamse Fietsersbond. Callens noemt het onderzoek
wel “relatief beperkt”.
Leden van de ANWB zien het anders. In een enquête uit 2025 zei 36
procent dat knipperende fietslampjes hen afleiden of in de war
brengen.
Op je muts of je mouw
telt je lampje niet
Een los lampje mag op je stuur, je kleding of je tas. Op je lichaam
moet het op je borst of je rug zitten. “Dus niet op je hoofd, armen of
benen”, schrijft de politie. Een lampje op je helm zit ook op je
hoofd.
Het lampje moet recht vooruit of recht achteruit schijnen en mag niet
te veel bewegen. Fiets je iemand achterop, dan mag het achterlicht op de
rug van je passagier.
“Het is wel logisch dat knipperend licht meer aandacht trekt.”
Een felle lamp
verblindt wie je tegemoetkomt
Je koplamp hoort op de weg te schijnen, zodat je andere weggebruikers
niet verblindt, schrijft de Rijksoverheid. In de ANWB-enquête zei 18
procent vaak of heel vaak verblind te worden door een tegemoetkomende
fietser, 44 procent soms.
De ANWB wil daarom regels voor de lichtsterkte en de richting van
fietslampen, zoals Frankrijk en Duitsland die al hebben.
Gekleurd licht en
spaaklampjes zijn verboden
Voor schijnt je licht wit of geel, achter rood. Een tweede koplamp op
een gewone fiets mag niet, en spaakverlichting en spaakreflectoren ook
niet.
“Je mag je fiets niet optuigen als een kerstboom”, schrijft de
ANWB.
Je licht moet ook in de
schemer aan
“Als je in het donker rijdt, bij schemer of slecht zicht moet je je
voor- en achterlicht aan hebben staan”, schrijft de politie. Na de
wintertijd gaat de zon in het midden van het land rond 17.25 uur onder,
een uur eerder op de klok dan zaterdag.
Een kwart van de fietsers rijdt zonder goede verlichting, volgens het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Van de ondervraagde
ANWB-leden ziet 85 procent zo’n fietser weleens over het hoofd. In
diezelfde schemering moeten automobilisten buiten de stad ook letten op
de
reeën die na 25 oktober in je spits oversteken
.
“Je mag je fiets niet optuigen als een kerstboom.”
Check je fiets voor maandag
Zet je fiets naast je lijstje met de
apparaten die je zondag zelf moet verzetten
. Dit moet erop
zitten:
- een wit of geel voorlicht en een rood achterlicht, allebei op de
vaste stand;
- losse lampjes op je stuur, je borst, je rug of je tas;
- een koplamp die op de weg schijnt;
- een rode reflector achter, die geen driehoek is;
- witte of gele reflectoren op je velgen of banden;
- vier gele reflectoren op je trappers.
Meer weten?