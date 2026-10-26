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Banken en chipbedrijven houden AEX uit het rood

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse hoofdindex is maandag iets hoger geëindigd, geholpen door koerswinsten van banken en chipbedrijven. Beleggers deden het wel voorzichtig aan, in aanloop naar een drukke beursweek met rentebesluiten van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Federal Reserve. Ook komen grote Amerikaanse techbedrijven als Microsoft, Google-eigenaar Alphabet, Amazon en Intel met cijfers. In Amsterdam openen AEX-bedrijven als ASMI, Adyen, Heineken, KPN, Unilever, ING en Shell deze week de boeken.
De AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op het Damrak, won 0,1 procent op 1133,19 punten. De MidKap ging het beter af met een winst van 1,1 procent op 1084,04 punten. Frankfurt en Londen klommen tot 1 procent.
Parijs steeg 0,8 procent. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de Franse kredietwaardigheid onveranderd gelaten, ondanks de onrust over de hoge staatsschuld, politieke impasse en de massale rellen en plunderingen in Frankrijk. De vooruitzichten voor de rating blijven volgens Moody's wel negatief.
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