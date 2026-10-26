ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Microsoft biedt 60.000 werknemers vertrekregeling aan

Economie
door anp
anp261026149 1
Volg ons op Google Nieuws
REDMOND (ANP/BLOOMBERG) - Microsoft biedt zo'n 60.000 werknemers een vrijwillige vertrekregeling aan om de kosten van het techconcern omlaag te brengen. De voorwaarden zijn vergelijkbaar met een ontslagvergoeding. Bij de grootste softwareontwikkelaar ter wereld werkten eind juni 223.000 mensen.
De vertrekregeling is beschikbaar voor personeel in de VS, Canada, India en het Verenigd Koninkrijk. In juli kwam Microsoft al met een regeling voor 8750 werknemers die de pensioenleeftijd naderden. Daarvan maakte 30 procent gebruik. Het Amerikaanse concern verwacht dat het nieuwe aanbod minder populair zal zijn, liet een woordvoerster weten.
"Met dit aanbod krijgen medewerkers die overwegen het bedrijf te verlaten, een nieuwe optie om die stap te zetten, met ondersteuning", schreef Amy Coleman, chef personeelszaken, maandag in een bericht aan werknemers. Microsoft liet de afgelopen jaren bij reorganisaties al tienduizenden mensen vertrekken. Het bedrijf focust zich steeds nadrukkelijker op AI.
loading

POPULAIR NIEUWS

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Zonnepanelen op je dak? Pech. Je nieuwe energiecontract is harder gestegen dan dat van je buren zonder panelen

IMG_5155

Zit je bij Zilveren Kruis, VGZ, CZ of Menzis? Na de recordstijging bij DSW is dit je premie in 2027 waarschijnlijk

shutterstock_2695635061 abp

Je ABP-pensioen in januari, februari en maart: waarom het bedrag drie keer kan verschillen

werkstraf geeist tegen ratelband1466611687

Tsjakka!-imperium stort in elkaar: deurwaarder legt beslag op panden Emile Ratelband

gandr-collage (9)

De briljante strategie van Yesilgoz maakt Ja21 steeds groter. En de VVD steeds kleiner

salaris nederlandse topman in middenmoot1482397924

Loonsverhoging in 2027: bij deze beroepen staat het al vast, bij deze nog niet

Loading