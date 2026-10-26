Microsoft biedt 60.000 werknemers vertrekregeling aan

REDMOND (ANP/BLOOMBERG) - Microsoft biedt zo'n 60.000 werknemers een vrijwillige vertrekregeling aan om de kosten van het techconcern omlaag te brengen. De voorwaarden zijn vergelijkbaar met een ontslagvergoeding. Bij de grootste softwareontwikkelaar ter wereld werkten eind juni 223.000 mensen.

De vertrekregeling is beschikbaar voor personeel in de VS, Canada, India en het Verenigd Koninkrijk. In juli kwam Microsoft al met een regeling voor 8750 werknemers die de pensioenleeftijd naderden. Daarvan maakte 30 procent gebruik. Het Amerikaanse concern verwacht dat het nieuwe aanbod minder populair zal zijn, liet een woordvoerster weten.

"Met dit aanbod krijgen medewerkers die overwegen het bedrijf te verlaten, een nieuwe optie om die stap te zetten, met ondersteuning", schreef Amy Coleman, chef personeelszaken, maandag in een bericht aan werknemers. Microsoft liet de afgelopen jaren bij reorganisaties al tienduizenden mensen vertrekken. Het bedrijf focust zich steeds nadrukkelijker op AI.