ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beurzen Azië herstellen na verkoopgolf in chipsector

Economie
door anp
anp161026066 1
Volg ons op Google Nieuws
TOKIO (ANP) - De beurzen in Azië wisten vrijdag deels te herstellen van de verkoopgolf in de chipsector een dag eerder. Beleggers trokken zich op aan uitlatingen van topman Jensen Huang van Nvidia, de grootste verkoper van AI-chips ter wereld. Hij wees de zorgen over mogelijke financieringsproblemen bij CoreWeave, een belangrijke klant van Nvidia, van de hand. Ook zei hij niet te denken dat het datacenterbedrijf gered hoeft te worden door Nvidia.
CoreWeave eindigde donderdag op Wall Street bijna 6 procent hoger. Woensdag kelderde CoreWeave nog 15,5 procent door zorgen over de hoge schuldenlast van het bedrijf. Dit leidde tot bredere twijfel of de enorme investeringen in AI de hoge waarderingen van veel tech- en chipbedrijven nog wel rechtvaardigen en veroorzaakte een wereldwijde verkoopgolf van AI-gerelateerde aandelen.
De Nikkei in Tokio noteerde kort voor sluiting van de markt 1,9 procent hoger, na een verlies van bijna 5 procent op donderdag. De Kospi in Seoul steeg ruim 4 procent, na een koersval van bijna 8 procent een dag eerder.
loading

POPULAIR NIEUWS

248115207_m

Ketchup in de koelkast of keukenkast? Zo lang blijft een geopende fles goed

shutterstock_2690895533

Vaat niet schoon uit de vaatwasser? Kijk eerst naar dit onderdeel onderin

shutterstock_2797443211

Het is half oktober, maar teken bijten deze zachte week gewoon nog: hier zitten ze na je boswandeling het vaakst (en dat is niet je lies)

312963909_m

Het geheim ontrafeld: zo blijf je gelukkig als je ouder wordt

297814995_m

Ga je binnenkort vliegen, let dan op dit 'geheime' knopje aan het gangpad

generated-image (18)

Dun draadje aan je voordeur? Zo controleren inbrekers of je thuis bent

Loading