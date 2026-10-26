Braziliaanse beurs hard onderuit na verkiezingswinst Lula

SÃO PAULO (ANP) - De aandelenbeurs in Brazilië is maandag hard onderuitgegaan na de onverwachte verkiezingswinst van de linkse president Luiz Inácio Lula da Silva. Beleggers rekenden de afgelopen weken op meer begrotingsdiscipline van de overheid bij winst van de radicaal-rechtse Flávio Bolsonaro. Na Bolsonaro's winst in de eerste ronde gingen de aandelenkoersen nog flink omhoog.

Door de nieuwe termijn van Lula zijn er zorgen over de overheidsfinanciën, waardoor de belangrijkste beursgraadmeter in São Paulo maandag bij de opening 10 procent verloor. Door de forse daling werd de handel automatisch stilgelegd, wat voor het laatst gebeurde tijdens de coronacrisis in 2020.

Ook het niet erkennen van Lula's verkiezingswinst door Bolsonaro draagt bij aan de onzekerheid onder beleggers. Het is volgens analisten nu zaak dat er snel duidelijkheid komt, zowel over de opstelling van Bolsonaro als het begrotingsbeleid van Lula. De aanstelling van een nieuwe minister van Financiën zou daar in de komende weken een eerste indicatie voor kunnen zijn.