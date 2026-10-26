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Wall Street hoger in afwachting cijfers techsector en Fed-besluit

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn maandag positief begonnen, na de koersverliezen afgelopen week. De beurshandel staat deze week vooral in het teken van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat woensdag op het programma staat. Ook komen deze week grote Amerikaanse techbedrijven als Microsoft, Google-eigenaar Alphabet, Amazon en Intel met kwartaalcijfers. Die cijfers bieden mogelijk meer duidelijkheid of de miljardeninvesteringen in AI ook resultaten opleveren.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 52.440 punten. De S&P 500-index won 0,4 procent op 7651 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,3 procent tot 26.033 punten. De Amerikaanse beurzen gaan deze week een uur eerder open dan normaal door het ingaan van de wintertijd in Europa. In de Verenigde Staten gaat de klok op zondag 1 november een uur terug.
De New Yorkse beursgraadmeters sloten vrijdag tot 1,2 procent lager door de stijgende olieprijzen.
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