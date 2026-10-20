Concern achter Ray-Ban voert omzet op uit AI- en hoorbrillen

PARIJS (ANP) - EssilorLuxottica, het brillenconcern achter onder meer zonnebrillenmerk Ray-Ban en keten Pearle Opticiens, heeft de opbrengsten uit de tak voor AI-brillen en hoorbrillen opgevoerd. De omzet van de divisie wearables, waaronder ook de veelbesproken camerabril van Ray-Ban en Meta valt, nam in het afgelopen kwartaal met een vijfde toe.

De tak voor deze brillen leverde EssilorLuxottica in het derde kwartaal 486 miljoen euro op, tegen 402 miljoen euro in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het is volgens persbureau Bloomberg voor het eerst dat deze cijfers apart worden gerapporteerd. Onder wearables vallen naast de Meta-bril bijvoorbeeld ook de Nuance Audio-brillen met ingebouwde gehoorondersteuning.

De belangrijkste activiteiten van het concern zijn het maken van traditionele brillen en monturen en de verkoop daarvan via eigen winkelketens. De omzet van de bedrijfsonderdelen voor brillen, oogzorg en medische technologie steeg afgelopen kwartaal met ruim 6 procent tot 7 miljard euro.

Kritiek

De groei bij AI- en hoorbrillen bevestigt volgens topbestuurders Francesco Milleri en Paul du Saillant het "sterke momentum" achter deze "opkomende categorie" waarin EssilorLuxottica naar eigen zeggen de leiding neemt.

Vanuit verschillende hoeken klinkt ondertussen in toenemende mate kritiek op de AI-brillen zoals die van Meta in samenwerking met Ray-Ban en Oakley, waarmee video- en geluidsopnames gemaakt kunnen worden. Zo zijn er zorgen over de privacy van mensen die zonder hun weten kunnen worden gefilmd. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter, omdat de camerabril niet aan privacywetgeving zou voldoen. Optiekketen Hans Anders heeft eerder de verkoop van de Meta-bril opgeschort.