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Zelensky dankbaar dat waarschuwingen VS weer goed doorkomen

Samenleving
door anp
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OSLO (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dankbaar te zijn dat zijn land weer toegang heeft tot Amerikaanse inlichtingen. Hij klaagde afgelopen week geregeld dat de Verenigde Staten Oekraïne niet hadden gewaarschuwd voor Russische luchtaanvallen waarbij burgers om het leven kwamen.
"Deze waarschuwingen zijn heel belangrijk voor onze burgers", zei Zelensky op een persconferentie na een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaar Steve Witkoff. "Nu werkt het weer en dat is fantastisch."
De spanningen tussen Oekraïne en de VS liepen deze weken hoog op door onder meer deze ruzie over inlichtingen. De Amerikanen ontkenden opzettelijk militaire informatie te hebben achtergehouden voor Kyiv. Tegelijkertijd zei president Donald Trump wel dat het wat hem betreft tijd wordt dat Zelensky plaatsmaakt als leider van Oekraïne. Ook versoepelde Trump de sancties voor Rusland en sloot hij een deal over diesel met Moskou.
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