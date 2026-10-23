Eerste Russische diesel uit akkoord onderweg naar VS

PRIMORSK (ANP/RTR/AFP) - De eerste Russische diesel uit het akkoord tussen presidenten Vladimir Poetin en Donald Trump is onderweg naar de Verenigde Staten. De bijna 300.000 vaten werden donderdag in de Russische havenstad Primorsk op een middelgrote tanker geladen en zijn vrijdag onderweg naar New York, blijkt uit gegevens van databureaus Kpler en LSEG. De verwachting is dat de olie op 7 november in de VS aankomt.

Trump kondigde begin deze maand aan dat Rusland "per direct" meer dan 300.000 ton diesel zou leveren aan de VS en de wereldwijde markt. In november komt dan nog eens 500.000 ton Russische diesel op de markt en gelijk daarna nog eens 1 miljoen ton. Het zijn de eerste leveringen aan de VS na de Russische inval in Oekraïne in maart 2022. Om dit mogelijk te maken, hief de regering-Trump tijdelijk het verbod op de import van Russische brandstof op. Trump probeert uit alle macht de dieselprijs omlaag te krijgen in aanloop naar de midterms op 3 november en versoepelde de sancties daarom.

De tanker die nu onderweg is naar de VS, heeft 40.000 ton diesel aan boord.