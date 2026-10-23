Rusland: gesprekken met VS en Oekraïne in november in Abu Dhabi

MOSKOU (ANP/AFP) - Het Kremlin zegt dat er gesprekken met Oekraïne en de Verenigde Staten gepland staan voor november. De onderhandelingen moeten plaatsvinden in Abu Dhabi, na maandenlang te hebben stilgelegen.

De laatste ontmoeting tussen Russische en Oekraïense delegaties was in februari dit jaar in Genève. Er waren plannen voor een nieuwe bijeenkomst in maart in Abu Dhabi, maar toen begonnen de Verenigde Staten en Israël de oorlog tegen Iran. Doordat Iran als reactie de Golfstaten aanviel en ook Abu Dhabi onder vuur kwam te liggen, werden de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne afgeblazen.

Vervolgens waren de Amerikanen, die proberen te bemiddelen tussen beide landen, maandenlang gefocust op de oorlog met Iran. Daardoor kwam het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne zo goed als stil te staan. Recent hebben alle partijen aangegeven bereid te zijn de onderhandelingen weer op te starten.