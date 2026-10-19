ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU breidt regels gevaarlijke stoffen uit om bescherming personeel

Economie
door anp
anp191026127 1
Volg ons op Google Nieuws
BRUSSEL (ANP) - De EU-landen hebben een pakket aangepaste regels aangenomen om werknemers beter te beschermen tegen gevaarlijke stoffen die ziekten als kanker of astma kunnen veroorzaken. Zo heeft Brussel grenswaarden vastgesteld voor de beroepsmatige blootstelling aan onder meer kobalt en PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Dat is een groep organische stoffen die vrijkomen bij bijvoorbeeld het verbranden van hout.
Volgens de EU-landen voorkomt de herziening de komende veertig jaar naar verwachting ongeveer 1700 gevallen van longkanker en 19.000 andere ziektegevallen. De lidstaten moeten de aangepaste regels de komende tijd omzetten in nationale wetgeving.
De herziening sluit volgens de EU-landen aan op de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Verder wordt lasrook toegevoegd aan de lijst van mogelijk schadelijke stoffen, mengsels en processen.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (24)

€50.000 spaargeld en toch zorgtoeslag? Dit zijn de grenzen in 2026

IMG_5079

In Duitsland 6 weken, in België 4, hier 104: nergens in Europa word je zo lang doorbetaald bij ziekte

shutterstock_2703023917

Werk je of heb je pensioen? De grootste belastingverhoging van 2027 zit niet in het tarief, maar in grenzen die achterblijven

gandr-collage (6)

Heinen zei: geen Belastingplan zonder rechts. Zijn collega-minister Van den Brink zegt: "Dat gaan we zien"

312195273_m

Hoeveel watt kan een stekkerdoos aan? Deze apparaten zijn een gevaarlijke combinatie

IMG_5080

Vriest het voor het eerst? Slaat je cv-ketel dan op storing, kijk eerst naar het pijpje buiten aan de muur

Loading