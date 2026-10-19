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Vijf HEMA-winkels door rellen in Frankrijk getroffen

Samenleving
door anp
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LILLE (ANP) - Bij de rellen in de Franse binnensteden zijn vijf HEMA-filialen getroffen. Het gaat om de winkels in Tours, Lyon, Rouen, Marseille en Lille. Daarbij zijn er volgens een woordvoerster voornamelijk winkelruiten gesneuveld. Bij een van de winkels zijn ook spullen gestolen.
"Het is nog te vroeg om de omzetimpact vast te stellen, maar we volgen de bezoekersaantallen en winkelprestaties nauwlettend", aldus de woordvoerster. De warenhuisketen gaat bij gevaar, zoals een menigte voor de ingang, rookfakkels of confrontaties winkels onmiddellijk sluiten. "Waar nodig zetten we ook extra beveiligers in."
Volgens HEMA worden winkels tijdelijk gesloten als dit voor de veiligheid nodig is. "We volgen de ontwikkelingen nauwlettend en hebben onze teams duidelijke veiligheidsinstructies gegeven. We stemmen maatregelen af met de autoriteiten."
Naast HEMA lieten eerder onder meer Zeeman en My Jewellery al weten last te hebben van rellen in Frankrijk. Ook bij Zeeman werd er een winkel leeggehaald.
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