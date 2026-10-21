Europese cybersecuritydienst waarschuwt voor kwetsbaarheden PHP

BRUSSEL (ANP) - De cybersecuritydienst voor EU-instituten, CERT-EU, waarschuwt voor twee "kritieke kwetsbaarheden" in de programmeertaal PHP. De organisatie achter die wereldwijd zeer belangrijke programmeertaal heeft melding gemaakt van de kwetsbaarheden, die het onder meer mogelijk maken om van afstand een server aan te sturen. Op die manier kunnen kwaadwillenden mogelijk controle krijgen over de server.

Wereldwijd draait circa 70 procent van de websites op PHP of toepassingen daarvan.

CERT-EU raadt organisaties aan zich klaar te maken voor het onmiddellijk doorvoeren van updates zodra deze beschikbaar zijn. Indien dat onmogelijk blijkt, raadt de dienst aan applicaties die verbonden zijn met het internet daarvan af te schakelen tot dit wel mogelijk is.

PHP meldt zelf woensdag nog met een veiligheidsupdate te komen, om 16.00 uur Nederlandse tijd. De organisatie zegt dat mogelijk te vervroegen als details over de kwetsbaarheden worden gelekt of op internet verschijnen. Tweakers schrijft dat informatie over de bugfixes eerder al verscheen op Hacker News, waar het bericht inmiddels weer verwijderd zou zijn.