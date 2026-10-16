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Fed-voorzitter Warsh verrast door 'veerkracht' van wereldeconomie

Economie
door anp
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BANGKOK (ANP/AFP) - Voorzitter Kevin Warsh van de Amerikaanse Federal Reserve stelt verrast te zijn door de veerkracht van de wereldeconomie. Die houdt zich volgens hem goed staande, ondanks recente geopolitieke schokken en renteverhogingen door de centrale banken ter bestrijding van de inflatie.
"Bijna overal in de wereldeconomie zien we een veerkracht die ik vijf of zes maanden geleden waarschijnlijk niet had voorspeld", zei Warsh vrijdag tijdens een informeel gesprek met Kristalina Georgieva, directeur-generaal van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), in het kader van de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank in Bangkok.
De wereldwijde energieprijzen zijn door de Iranoorlog hard gestegen. De stijging van de olie- en gasprijzen, in combinatie met een enorme toename van investeringen in kunstmatige intelligentie (AI), heeft de inflatie in veel economieën, waaronder de Verenigde Staten, aangewakkerd. Hierdoor hebben veel centrale banken, waaronder de Fed, hun rentetarieven verhoogd.
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