Vlieg je na zondag 25 oktober met KLM naar Brussel, Hamburg of Londen? Reken dan niet op een glas jus d'orange. Op die dag begint KLM op Europese vluchten met de betaalde menukaart. Wat je nog gratis krijgt en wat je kunt kopen, hangt voortaan af van je bestemming.

Dat blijkt uit de definitieve menukaart en de indeling per route die het Engelstalige loyaltyblog LoyaltyLobby op 14 oktober publiceerde. Volgens LoyaltyLobby zijn de betaalde menukaart aan boord en het vooraf bestellen vanaf 25 oktober alleen op een selectie van vluchten beschikbaar. KLM heeft zijn Europese netwerk opgedeeld in vijf 'banden' met vier verschillende serviceniveaus.

Voor wie in de herfstvakantie reist, is dat meteen van belang. Regio Midden en Zuid vertrekt dit weekend en vliegt op de terugweg mogelijk al onder de nieuwe regels.

Gratis is niet overal hetzelfde

Toen KLM het nieuwe concept Grand Café KLM in augustus aankondigde, leek het eenvoudig: koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel bleven gratis. Wat de rest ging kosten, schreven we in ons stuk 'De catering van KLM wordt behoorlijk duur'. Uit de indeling per route blijkt nu dat je dat gratis basisaanbod niet op elke vlucht helemaal krijgt.

Op de kortste routes is er geen menukaart en kun je ook niets vooraf bestellen. Je krijgt daar water of een warme drank en een snack. LoyaltyLobby schrijft dat KLM heeft besloten dat die vluchten te kort zijn om het cabinepersoneel zelfs maar een jus d'orange te laten uitdelen.

KLM has decided that the flight is too short for the flight attendants to even hand out an orange juice. - LoyaltyLobby (origineel in het Engels)

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LoyaltyLobby noemt de routes met luchthavencodes. Die hebben wij vertaald naar plaatsnamen. Eén code (ALL in band 2) konden we niet met zekerheid aan een stad koppelen.

Band 1 (extra kort): geen menukaart, geen jus. Water of een warme drank en een snack. Bremen, Brussel, Düsseldorf, Norwich, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Londen City, Londen Heathrow, Humberside en Luxemburg.

Water of een warme drank en een snack. Bremen, Brussel, Düsseldorf, Norwich, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Londen City, Londen Heathrow, Humberside en Luxemburg. Band 2 (kort): wel jus, nog geen menukaart. Een warme drank, water, jus d'orange en een snack. Birmingham, Billund, Parijs Charles de Gaulle, Leeds Bradford, Manchester, Teesside, Newcastle, Southampton, Stuttgart, Bristol, Bazel, Berlijn, Cardiff, Kopenhagen, Jersey, Exeter, Neurenberg en Zürich.

Een warme drank, water, jus d'orange en een snack. Birmingham, Billund, Parijs Charles de Gaulle, Leeds Bradford, Manchester, Teesside, Newcastle, Southampton, Stuttgart, Bristol, Bazel, Berlijn, Cardiff, Kopenhagen, Jersey, Exeter, Neurenberg en Zürich. Band 3 (middellang, kort): alleen vooraf eten bestellen. Aan boord is volgens LoyaltyLobby waarschijnlijk geen eten te koop, en misschien zelfs geen drankjes. Aberdeen, Edinburgh, Genève, Glasgow, Kristiansand, Lyon, München, Nantes, Praag, Rennes en Stavanger.

Aan boord is volgens LoyaltyLobby waarschijnlijk geen eten te koop, en misschien zelfs geen drankjes. Aberdeen, Edinburgh, Genève, Glasgow, Kristiansand, Lyon, München, Nantes, Praag, Rennes en Stavanger. Band 4 (middellang): volledige menukaart én vooraf bestellen. Onder meer Barcelona, Stockholm, Bergen, Belfast, Bilbao, Bordeaux, Bologna, Boedapest, Dublin, Rome, Florence, Göteborg, Gdańsk, Krakau, Milaan Linate, Ljubljana, Nice, Oslo, Split, Turijn, Toulouse, Venetië, Wenen, Warschau en Zagreb.

Onder meer Barcelona, Stockholm, Bergen, Belfast, Bilbao, Bordeaux, Bologna, Boedapest, Dublin, Rome, Florence, Göteborg, Gdańsk, Krakau, Milaan Linate, Ljubljana, Nice, Oslo, Split, Turijn, Toulouse, Venetië, Wenen, Warschau en Zagreb. Band 5 (lang): zelfde service als band 4. Málaga, Athene, Alicante, Belgrado, Cagliari, Catania, Dubrovnik, Helsinki, Ibiza, Istanbul, Kittilä, Lissabon, Madrid, Napels, Porto, Boekarest, Palma de Mallorca, Rovaniemi, Santiago de Compostela en Valencia.

Hoe korter de vlucht, hoe minder je krijgt: op elf routes valt zelfs de jus weg.

De indeling komt uit een blog en niet uit een Nederlandstalig overzicht van KLM. LoyaltyLobby klaagt er zelf over dat KLM en Flying Blue weinig duidelijk communiceren. Ook voor Platinum- en Ultimate-leden van Flying Blue is volgens het blog nog onduidelijk welke gratis drankjes en snacks zij op deze vluchten krijgen.

Zo snel loopt het op met vier personen

In augustus meldde De Telegraaf, volgens Hart van Nederland, dat een broodje kaas €6 gaat kosten, een biertje €5 en een wijntje €7. Volgens Luchtvaartnieuws kost een blikje frisdrank €3,25 en een wrap met zalm €7. Het ging toen om voorlopige richtprijzen, die nog konden veranderen. De bedragen op de definitieve kaart hebben we niet kunnen controleren.

Barcelona valt in band 4, dus daar is de hele menukaart beschikbaar. Stel dat een gezin met twee kinderen op de heen- en terugvlucht allemaal een broodje kaas neemt. De ouders drinken er een biertje bij en de kinderen een blikje frisdrank. Met de voorlopige prijzen ben je dan €40,50 per vlucht kwijt, en €81 voor de hele reis. Nemen de ouders wijn in plaats van bier, dan komt daar per vlucht €4 bij.

Een broodje en een drankje voor vier: heen en terug ruim €80.

Zelf eten meenemen mag, maar let op smeersels

Volgens Schiphol mag je eten meenemen in je handbagage. Wel ziet de luchthaven bijvoorbeeld pindakaas en mayonaise als vloeistof. Airwork zet op een rij dat harde kaas en droog eten gewoon mee mogen. Smeerkaas, yoghurt en pindakaas mogen alleen mee in een verpakking van maximaal 100 ml.

Een broodje met harde kaas is dus geen probleem, een pot pindakaas wel. Je drinkfles mag mee als die leeg is. Na de security kun je hem weer vullen, schrijft Schiphol. Let op: Schiphol waarschuwt dat op een andere luchthaven andere regels kunnen gelden, dus ook op je vertrekluchthaven op de terugweg. Wat er verder in je handbagage hoort, lees je in 'Deze 10 dingen horen in je tas onder de stoel, niet in je rolkoffer'.

Wat je nu kunt doen