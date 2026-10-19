Greenwheels en Check gaan samenwerken en willen verdubbelen

AMSTERDAM/ROTTERDAM (ANP) - Auto-, fiets- en scooterdeelbedrijven Greenwheels en Check gaan nauw samenwerken. De twee merken en hun apps blijven bestaan, maar het personeel gaat wel werken vanuit hetzelfde hoofdkantoor en de voertuigen van de merken worden in beide apps beschikbaar. Zo denkt moederbedrijf Pon de merken sneller te kunnen laten groeien en in de komende jaren het aantal te huren auto's, fietsen en scooters ruim te verdubbelen.

Greenwheels en Check werden begin dit jaar beide overgenomen door het internationale mobiliteitsbedrijf Pon. Op 18 november worden de voertuigen van Greenwheels en Check ook zichtbaar in de app van het andere merk. Ook de bestaande abonnementen worden aan elkaar aangepast. Van een volledige fusie is nog geen sprake, maar dit wordt voor de toekomst niet uitgesloten.

Greenwheels en Check hebben nu gezamenlijk zo'n 10.000 deelauto's, scooters en fietsen. In 2030 moeten er alleen al 20.000 auto's zijn, plus tienduizenden deelfietsen, elektrische bakfietsen en scooters. Check-directeur Paul van Merrienboer denkt dat deze groei mogelijk is doordat de merken door hun samenwerking relevanter worden en vaker zullen worden gebruikt.