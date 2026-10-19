Kinderboekenweek verbreekt verkoop- en oplagerecords

AMSTERDAM (ANP) - Tijdens de Kinderboekenweek zijn dit jaar meerdere records gebroken. Boekenkoepel CPNB meldt dat tussen 30 september en 11 oktober zo'n 200.000 kinderboeken extra zijn verkocht ten opzichte van een 'normale' verkoopweek. Dit is 1 procent méér dan de records die de Kinderboekenweek afgelopen jaar vestigde. CPNB spreekt van een "topjaar".

Ook het Kinderboekenweekgeschenk van dit jaar vestigde een record. Het boek Terug naar de Schoenenboom van Milouska Meulens ging meer dan 360.000 keer over de toonbank. Iedereen die in de Kinderboekenweek 13,50 euro of meer aan kinderboeken besteedt, krijgt gratis het geschenk. Van het Prentenboek van de Kinderboekenweek, Herrie in de tent van Harmen van Straaten, zijn meer dan 47.000 exemplaren gedrukt. Ook dit is een recordaantal, aldus CPNB. Het gaat om de beste resultaten in tien jaar tijd.

De boekenkoepel denkt dat de stijging van de verkoop onder meer komt door de alarmerende berichten over de leesvaardigheid. "Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid onder Nederlandse jeugd onder druk staat", zegt een woordvoerder. "Ouders, opvoeders, scholen en ook vooral grootouders voelen veel meer de urgentie om het traditionele leesfeest met hun kinderen te vieren. Dat horen we van veel boekhandelaren en blijkt dus ook uit deze concrete resultaten van de campagne."

CPNB spreekt wel de hoop uit dat deze trend en de aandacht voor lezen en leesvaardigheid doorzetten nu de Kinderboekenweek ten einde is.