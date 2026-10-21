Haven Rotterdam zet site uit, verder geen impact PHP-situatie

ROTTERDAM (ANP) - Het Havenbedrijf Rotterdam heeft zijn website tijdelijk offline gehaald om de kwetsbaarheden in programmeertaal PHP. Er zijn echter geen signalen dat de situatie tot concrete veiligheidsproblemen leidt. "Er is geen operationele impact op onze dienstverlening of havenprocessen", laat een woordvoerder van de beheerder van de Rotterdamse haven weten.

De zegsman benadrukt dat het havenbedrijf de ontwikkelingen van woensdag nauwgezet volgt. "Uit voorzorg is onze website tijdelijk offline gehaald. De situatie heeft onze volle aandacht", zegt hij.

"We brengen in kaart waar deze technologie binnen onze systemen wordt gebruikt en nemen waar nodig maatregelen", voegt hij daaraan toe. "Via Ferm-zeehavens, de organisatie voor cybersecurity in de Nederlandse zeehavens, schakelen we daarnaast direct met deelnemende bedrijven en organisaties in de havens over de mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen."