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Ook websites van politieke partijen offline

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Websites van meerdere politieke partijen zijn woensdag offline. In de nacht van dinsdag op woensdag werd gewaarschuwd voor kwetsbaarheden in de veelgebruikte programmeertaal PHP.
VVD, CDA, PRO, BBB en PvdD melden dat hun sites tijdelijk preventief offline zijn gehaald vanwege het risico. De site van Volt ligt er even uit vanwege "onderhoud". Ook de sites van D66, SGP, ChristenUnie, DENK en JA21 zijn offline. Daarbij staat geen reden vermeld, maar het is aannemelijk dat het door de problemen met PHP komt.
De sites van PVV, FVD, Groep Markuszower (DNA), SP en 50PLUS zijn nog in de lucht.
Ook onder meer de website van de Tweede Kamer en MijnOverheid zijn woensdag uit voorzorg offline gehaald.
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