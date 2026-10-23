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Heineken roept Britse horeca op in te spelen op afslankmedicijnen

Economie
door anp
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LONDEN (ANP/RTR) - Heineken heeft Britse pubs opgeroepen om in te spelen op de populariteit van afslankmedicijnen, omdat ze anders te veel klandizie en omzet zullen mislopen. In een presentatie die is ingezien door persbureau Reuters erkent de brouwer dat de medicijnen een risico vormen voor de bierverkoop in de horeca.
Het Nederlandse concern, 's werelds op een na grootste bierbrouwer, reageert hiermee op de snel gestegen populariteit van afslankmedicijnen die gebruikmaken van GLP-1-agonisten zoals Ozempic of Wegovy. Die geven mensen sneller een vol gevoel, wat mensen helpt bij afvallen.
Dit kan ervoor zorgen dat pubs die klant zijn van Heineken minder bier of cider verkopen doordat gasten geen trek hebben in meerdere bestellingen aan de bar, staat in een presentatie die deze maand is verspreid. De brouwer adviseert horecagelegenheden daarom vaker kleinere biertjes en alcoholvrije of -arme dranken te promoten. Ook zou het verkopen van drankjes in combinatie met kleine hapjes de tanende trek in bier kunnen compenseren.
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