Een leraar die volgende maand voor het eerst voor de klas staat, verdient al meer dan zijn collega in Vlaanderen of Engeland. Maar een Duitse starter krijgt meer dan een Nederlandse leraar die al tien jaar voor de klas staat, om over Luxemburg maar te zwijgen! Laten we het salaris van een leraar in Nederland en daarbuiten eens op een rijtje zetten.

In Nederland begin je per 1 november op €3.665 bruto per maand bij een volledige baan. Dat is het laagste bedrag in de nieuwe salaristabellen voor het basis- en voortgezet onderwijs , die voor beide sectoren gelijk zijn. De bedragen stijgen op 1 november met ongeveer 1,2 procent, blijkt uit de tabellen van de PO-Raad en de Rijksoverheid

Zoveel verdient een leraar in Nederland en daarbuiten

Alle bedragen zijn bruto per maand voor een volledige baan, zonder vakantiegeld of eindejaarsuitkering.

Land Startsalaris Maximum Geldt vanaf Nederland, schaal LB €3.665 €5.586 1 november 2026 Nederland, schaal LD €3.703 €7.401 1 november 2026 België (Vlaanderen), bachelor €3.102 €5.568 1 september 2025 Duitsland (Noordrijn-Westfalen) €5.221 €6.381 1 april 2026 Engeland, buiten Londen €3.389 €4.670 1 september 2026 Luxemburg €4.583 tot €5.167 €8.083 tot €9.083 schooljaar 2024/2025

De Engelse bedragen zijn omgerekend van ponden tegen de koers van de Europese Centrale Bank van 22 oktober 2026: 1 euro is 0,8377 pond. Voor Luxemburg is het jaarbedrag van Eurydice, het onderwijsnetwerk van de Europese Commissie, door twaalf gedeeld.

In Nederland bepalen je taken je schaal

In het voortgezet onderwijs zijn er drie schalen voor leraren: LB, LC en LD. In welke je valt, hangt af van je taken, schrijft de Rijksoverheid. Het maximum van je schaal bereik je meestal in twaalf jaar.

Bovenop het salaris komen vakantiegeld van 8 procent en een eindejaarsuitkering van 8,33 procent. Met die bedragen en vaste toelagen komt een starter op ongeveer €4.290 bruto per maand, rekent de Rijksoverheid voor. Een leraar aan de top van schaal LD haalt zo €8.750 bruto. Sta je een jaar in de hoogste trede, dan krijg je in het voortgezet onderwijs ook de oktobertoelage van €137.

“Gemiddeld verdienen leraren in het voortgezet onderwijs zo’n € 6.900 per maand.”

Dat bedrag geldt voor een volledige baan, met alle toeslagen. Een modaal voltijdinkomen ligt in 2026 rond de €4.000 bruto per maand.

Een Duitse starter krijgt ruim €900 per maand meer

In Noordrijn-Westfalen, de deelstaat die aan het oosten van Nederland grenst, zitten leraren op de basisschool sinds 1 augustus in salarisgroep A13. Daarmee verdienen ze evenveel als hun collega’s in het middelbaar onderwijs, meldt de Duitse onderwijsbond GEW.

Een beginnende leraar krijgt er €5.221 bruto per maand, aan de top €6.381. De jaarlijkse extra uitkering zit sinds 2017 in dat maandbedrag. Tel je bij de Nederlandse starter vakantiegeld, eindejaarsuitkering en toelagen op, dan verdient de Duitse starter nog altijd €931 per maand meer.

Luxemburg betaalt van alle EU-landen het best. Een beginnende leraar verdient er €55.000 tot €62.000 bruto per jaar, aan het eind van de loopbaan €97.000 tot €109.000, meldde Euronews op basis van Eurydice. Nederland en Duitsland volgen, afhankelijk van onderwijsniveau en loopbaan.

In Vlaanderen duurt het 36 jaar tot het maximum

Een Vlaamse leraar met een bachelordiploma in het middelbaar onderwijs begint op €3.101,78 bruto per maand, volgens de weddeschalen van Onderwijs Vlaanderen. Het maximum van €5.568,41 komt pas na 36 jaar. Een Nederlandse leraar in schaal LB zit na twaalf jaar al op een vergelijkbaar bedrag.

In Engeland stegen de salarissen op 1 september met 3,5 procent, meldt de lerarenvakbond NASUWT. Een leraar buiten Londen verdient op de gewone schaal £34.069 tot £46.940 bruto per jaar, ongeveer €3.389 tot €4.670 per maand. Met een hogere schaal voor ervaren leraren loopt dat op tot £52.835, zo’n €5.256 per maand.

Zo check je je eigen salaris

Zoek je schaal en trede op je loonstrook en vergelijk het bedrag met de salaristabel van je cao.

Werk je parttime, reken dan naar verhouding: bij 0,8 fte krijg je 80 procent van het bedrag in de tabel.

Kijk eind november of de verhoging van ongeveer 1,2 procent op je loonstrook staat.

Geef je les in het voortgezet onderwijs en sta je al een jaar in de hoogste trede, controleer dan in oktober of je de oktobertoelage van €137 hebt gekregen.

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