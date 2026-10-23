Een leraar die volgende maand voor het eerst voor de klas staat,
verdient al meer dan zijn collega in Vlaanderen of Engeland. Maar een Duitse
starter krijgt meer dan een Nederlandse leraar die al tien jaar voor de
klas staat, om over Luxemburg maar te zwijgen! Laten we het salaris
van een leraar in Nederland en daarbuiten eens op een rijtje zetten.
In Nederland begin je per 1 november op €3.665 bruto per maand bij
een volledige baan. Dat is het laagste bedrag in de nieuwe
salaristabellen voor het basis- en voortgezet onderwijs
, die voor beide
sectoren gelijk zijn. De bedragen stijgen op 1 november met ongeveer 1,2
procent, blijkt uit de tabellen van de PO-Raad en de Rijksoverheid
.
Zoveel
verdient een leraar in Nederland en daarbuiten
Alle bedragen zijn bruto per maand voor een volledige baan, zonder
vakantiegeld of eindejaarsuitkering.
|Land
|Startsalaris
|Maximum
|Geldt vanaf
|Nederland, schaal LB
|€3.665
|€5.586
|1 november 2026
|Nederland, schaal LD
|€3.703
|€7.401
|1 november 2026
|België (Vlaanderen), bachelor
|€3.102
|€5.568
|1 september 2025
|Duitsland (Noordrijn-Westfalen)
|€5.221
|€6.381
|1 april 2026
|Engeland, buiten Londen
|€3.389
|€4.670
|1 september 2026
|Luxemburg
|€4.583 tot €5.167
|€8.083 tot €9.083
|schooljaar 2024/2025
De Engelse bedragen zijn omgerekend van ponden tegen de koers van de
Europese Centrale Bank van 22 oktober 2026: 1 euro is 0,8377 pond. Voor
Luxemburg is het jaarbedrag van Eurydice, het onderwijsnetwerk van de
Europese Commissie, door twaalf gedeeld.
In Nederland bepalen je
taken je schaal
In het voortgezet onderwijs zijn er drie schalen voor leraren: LB, LC
en LD. In welke je valt, hangt af van je taken, schrijft de
Rijksoverheid. Het maximum van je schaal bereik je meestal in twaalf
jaar.
Bovenop het salaris komen vakantiegeld van 8 procent en een
eindejaarsuitkering van 8,33 procent. Met die bedragen en vaste toelagen
komt een starter op ongeveer €4.290 bruto per maand, rekent de
Rijksoverheid voor. Een leraar aan de top van schaal LD haalt zo €8.750
bruto. Sta je een jaar in de hoogste trede, dan krijg je in het
voortgezet onderwijs ook de oktobertoelage van €137.
“Gemiddeld verdienen leraren in het voortgezet onderwijs zo’n € 6.900 per maand.”
Dat bedrag geldt voor een volledige baan, met alle toeslagen. Een
modaal voltijdinkomen ligt in 2026 rond de €4.000 bruto per maand.
Ook naast andere hbo’ers doen leraren het goed. Afgestudeerden in het
onderwijs hebben vier tot acht jaar na hun diploma een mediaan bruto
uurloon van €28,90, het hoogste van alle richtingen, blijkt uit
onderzoek van het ROA van Maastricht University. WEL zette de
best betalende hbo-richtingen op een rij
toen dat rapport verscheen.
Kunst staat met €21,60 onderaan, al levert juist het
hbo-diploma met het laagste salaris het meeste werkplezier
op.
Een Duitse
starter krijgt ruim €900 per maand meer
In Noordrijn-Westfalen, de deelstaat die aan het oosten van Nederland
grenst, zitten leraren op de basisschool sinds 1 augustus in
salarisgroep A13. Daarmee verdienen ze evenveel als hun collega’s in het
middelbaar onderwijs, meldt de Duitse onderwijsbond GEW.
Een beginnende leraar krijgt er €5.221 bruto per maand, aan de top
€6.381. De jaarlijkse extra uitkering zit sinds 2017 in dat maandbedrag.
Tel je bij de Nederlandse starter vakantiegeld, eindejaarsuitkering en
toelagen op, dan verdient de Duitse starter nog altijd €931 per maand
meer.
Luxemburg betaalt van alle EU-landen het best. Een beginnende leraar
verdient er €55.000 tot €62.000 bruto per jaar, aan het eind van de
loopbaan €97.000 tot €109.000, meldde Euronews op basis van Eurydice.
Nederland en Duitsland volgen, afhankelijk van onderwijsniveau en
loopbaan.
In Vlaanderen
duurt het 36 jaar tot het maximum
Een Vlaamse leraar met een bachelordiploma in het middelbaar
onderwijs begint op €3.101,78 bruto per maand, volgens de weddeschalen
van Onderwijs Vlaanderen. Het maximum van €5.568,41 komt pas na 36 jaar.
Een Nederlandse leraar in schaal LB zit na twaalf jaar al op een
vergelijkbaar bedrag.
In Engeland stegen de salarissen op 1 september met 3,5 procent,
meldt de lerarenvakbond NASUWT. Een leraar buiten Londen verdient op de
gewone schaal £34.069 tot £46.940 bruto per jaar, ongeveer €3.389 tot
€4.670 per maand. Met een hogere schaal voor ervaren leraren loopt dat
op tot £52.835, zo’n €5.256 per maand.
Zo check je je eigen salaris
- Zoek je schaal en trede op je loonstrook en vergelijk het bedrag met
de salaristabel van je cao.
- Werk je parttime, reken dan naar verhouding: bij 0,8 fte krijg je 80
procent van het bedrag in de tabel.
- Kijk eind november of de verhoging van ongeveer 1,2 procent op je
loonstrook staat.
- Geef je les in het voortgezet onderwijs en sta je al een jaar in de
hoogste trede, controleer dan in oktober of je de oktobertoelage van
€137 hebt gekregen.
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