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Hogere omzet Nestlé, voedselbedrijf groeit in opkomende markten

Economie
door anp
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VEVEY (ANP) - Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé heeft het afgelopen kwartaal geprofiteerd van een "sterke groei" in opkomende markten. Het bedrijf achter onder meer Nescafé, KitKat en San Pellegrino zag met name in landen als India, Japan en Maleisië de verkopen fors toenemen.
De totale omzet van Nestlé steeg in de voorbije maanden met 4 procent naar bijna 22,8 miljard Zwitserse frank, omgerekend 24,6 miljard euro. De opbrengsten namen in de regio Afrika, Oceanië en Azië toe met ruim 6 procent naar meer dan 5,3 miljard Zwitserse frank. Het merendeel van die omzetgroei kwam door hogere verkopen, een kleiner deel valt toe te schrijven aan prijsverhogingen.
Ook in Europa en in Noord- en Zuid-Amerika werd de omzet opgevoerd.
Nestlé profiteerde het afgelopen kwartaal met name van hogere verkopen van diervoeding en van snacks.
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