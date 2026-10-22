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Chipbedrijf Besi boekt flink meer orders door opmars AI

Economie
door anp
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DUIVEN (ANP) - Chiptoeleverancier Besi heeft in het derde kwartaal van 2026 flink meer orders geboekt. Het bedrijf uit Duiven blijft naar eigen zeggen profiteren van de grote vraag naar geavanceerde chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI).
De orders kwamen uit op bijna 343 miljoen euro. Dat is een toename op jaarbasis van ruim 96 procent en 17 procent meer dan in het tweede kwartaal. Topman Richard Blickman sprak van sterke resultaten in het derde kwartaal en de eerste negen maanden van het jaar, dankzij een "aanhoudend gunstig ordermomentum" voor zowel de traditionele als de nieuwe assemblagesystemen van het bedrijf.
Besi behaalde in het derde kwartaal een omzet van ruim 283 miljoen euro, ruim 13 procent meer dan in het tweede kwartaal en bijna 114 procent meer dan in het derde kwartaal van 2025. De groei ten opzichte van vorig jaar was volgens het bedrijf voornamelijk te danken aan een toegenomen vraag vanuit de computersector, met name op het gebied van 'hybrid bonding', fotonica en datacentertoepassingen.
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