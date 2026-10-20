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ING deelt gratis aandelen uit aan 10.000 Belgische jongeren

Economie
door anp
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BRUSSEL (ANP/BELGA) - ING gaat 10.000 jongeren in België die net 18 jaar zijn geworden, vier aandelen in de bank geven. Het financiële concern wil beleggen op die manier tastbaar maken voor jongeren.
Omgerekend krijgen ze zo meer dan honderd euro. Een aandeel van ING schommelt dinsdag namelijk rond de 30 euro.
Het initiatief richt zich op jongeren die in de periode van 1 januari tot 18 oktober 18 jaar zijn geworden. Ook niet-klanten van de bank komen in aanmerking. Ze moeten wel een beleggingsrekening openen bij de bank. Ook moeten deelnemers aan de actie een "educatief traject rond sparen, beleggen, risico en spreiding" volgen. Dat duurt enkele minuten.
ING heeft in Nederland momenteel geen plannen voor een soortgelijke actie. "Het Belgische initiatief is een mooi voorbeeld van hoe je financiële educatie voor jongeren heel concreet kunt maken. We volgen de ervaringen ermee met belangstelling", zegt een woordvoerster van ING Nederland wel.
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