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Toezichthouder: snel internetabonnement vaak niet nodig

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De populariteit van snellere internetabonnementen groeit relatief hard, terwijl lang niet alle huishoudens die snelheden nodig hebben. Klanten kiezen vaak door bijverkoop of online snelheidsadviezen abonnementen met hogere snelheden, signaleert de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
De toezichthouder schaart downloadsnelheden tussen de 300 en 1000 megabit per seconde en 1000 megabit per seconde of meer onder de snellere abonnementen. Die groeiden in het tweede kwartaal het hardst in vergelijking met het derde kwartaal. Zij zijn nu goed voor ongeveer 46 procent van de markt. Volgens de ACM is een internetsnelheid van 50 tot 100 megabit per seconde voor veel huishoudens voldoende.
Mensen doen er goed aan om kritisch na te gaan of ze wel een snel internetabonnement nodig hebben, vindt de marktwaakhond. De ACM publiceerde onlangs ook conceptregels voor informatie die telecombedrijven hun klanten moeten geven over het einde van een contract. Als er een goedkopere optie is binnen het aanbod van de provider, moet die daar expliciet op wijzen.
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