Italiaans vliegverkeer verstoord door technisch probleem

ROME (ANP) - Het vliegverkeer in Italië is verstoord door een technisch probleem bij de luchtverkeersleiding. De storing kwam in de nacht van donderdag op vrijdag aan het licht en wordt opgevangen met een noodsysteem, maar dat is niet in staat om de volledige vluchtcapaciteit af te handelen. Daardoor is het aantal vluchten verminderd, meldt de Italiaanse luchtverkeersleidingautoriteit ENAV.

Ook op Schiphol leidt dit tot vertragingen. Zo komen enkele vluchten uit Rome, Napels en Milaan drie kwartier tot ruim twee uur later aan. Annuleringen worden niet gemeld.

Volgens de ENAV is sabotage van de systemen uitgesloten. "We doen er alles aan om de onderliggende oorzaken vast te stellen en het systeem weer volledig operationeel te krijgen", staat in een persbericht.