Je loopt door het bos en langs het pad staat een rij paddenstoelen. Een paar ervan neem je mee naar huis, dat kan toch geen kwaad? Toch kan dat je een boete opleveren. Hoeveel je mag meenemen, verschilt per bos: soms is het een klein bakje, soms helemaal niets.

Dat bleek afgelopen weekend in de bossen rond Baarn en Soest. Volgens Eemland1, onder de kop 'Illegale paddenstoelenplukkers krijgen dikke boete', kamden boa's, boswachters en andere handhavers de bossen daar uit op zoek naar illegale plukkers. De herfstvakantie van regio Midden en Zuid begint zaterdag, dus de komende dagen trekken veel mensen het bos in.

Twee kilo in de tas, één proces-verbaal

De gemeente Baarn meldt dat de eigen boswachter op zondag 11 oktober een handhavingsactie organiseerde . Er deden veel partijen aan mee, waaronder de Omgevingsdienst Regio Utrecht, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten, Landgoed Pijnenburg, Landgoed Den Treek-Henschoten, de gemeente Soest en de politie.

Ze betrapten één plukker. Die had ongeveer 2 kilo paddenstoelen bij zich en kreeg een proces-verbaal. Volgens Eemland1 ging het om een boete van 110 euro. Daarnaast kregen meerdere mensen een boete omdat ze buiten de openingstijden in het natuurgebied waren, verkeerd geparkeerd hadden of geen geldig mountainbikevignet konden tonen, meldt de gemeente.

Volgens RTV Utrecht had de 'groene boa' van Baarn de actie opgezet. Hij legt uit waarom:

We zien dat er in de herfstperiode erg veel paddenstoelen worden geplukt, wat op de meeste plekken verboden is - De groene boa van Baarn, tegen RTV Utrecht

Op veel plekken is plukken helemaal verboden

Er is geen landelijke regel die voor elk bos geldt. Volgens Alleenpuur bepalen terreinbeheerders en gemeenten het zelf, via de regels voor hun gebied en via plaatselijke verordeningen. In Baarn staat het plukverbod in de Verordening Fysieke Leefomgeving. In Soest verbiedt de APV het plukken van alle paddenstoelen in aangewezen gebieden. Ook bij deze beheerders mogen ze niet mee:

Natuurmonumenten: plukken is verboden. Volgens Duurzaamnieuws maakt de hoeveelheid niet uit, dus ook een handjevol blijft staan.

plukken is verboden. Volgens Duurzaamnieuws maakt de hoeveelheid niet uit, dus ook een handjevol blijft staan. Utrechts Landschap: paddenstoelen en planten plukken mag niet. Wat al op de grond ligt, zoals dennenappels en kastanjes, mag je tot ongeveer 250 gram per persoon wel rapen.

paddenstoelen en planten plukken mag niet. Wat al op de grond ligt, zoals dennenappels en kastanjes, mag je tot ongeveer 250 gram per persoon wel rapen. Noordhollands Duinreservaat (PWN): wildplukken is helemaal verboden, ook voor eigen gebruik. Dat geldt ook voor bramen en bessen.

wildplukken is helemaal verboden, ook voor eigen gebruik. Dat geldt ook voor bramen en bessen. Nationaal Park Zuid-Kennemerland: volgens Alleenpuur is plukken daar helemaal verboden.

volgens Alleenpuur is plukken daar helemaal verboden. Gemeenten en particuliere landgoederen: de regels verschillen per plek. Kijk op de borden bij de ingang.

Wie in Noord-Holland wandelt, kan dus binnen een paar kilometer met heel andere regels te maken krijgen. In het Noordhollands Duinreservaat kost plukken je 104 euro, terwijl je in de naburige Schoorlse Duinen tot 250 gram mag meenemen, schrijft Duurzaamnieuws. De Schoorlse Duinen stonden ook in ons stuk 'Zin in een herfstwandeling? Dit zijn de 6 mooiste dagwandelingen in Nederland'.

Hetzelfde mandje is in het ene bos toegestaan en levert je in het bos ernaast een boete op.

250 gram is één champignonbakje

Staatsbosbeheer is soepeler. Het staat wildpluk toe op kleine schaal , voor eigen gebruik en op eigen risico. Voor bramen en paddenstoelen gaat de beheerder uit van een champignonbakje van 250 gram, zo'n bakje dat je in de supermarkt koopt. Staatsbosbeheer beschouwt plukken op grote schaal of voor de verkoop wel als diefstal of beschadiging van het terrein.

Dat bakje is geen landelijk plukrecht. Volgens Staatsbosbeheer zijn er gemeenten waar paddenstoelen plukken op grond van een gemeentelijke verordening helemaal niet mag. Ligt een bos van Staatsbosbeheer in zo'n gemeente, dan geldt dat verbod. De plukker bij Baarn had overigens ongeveer acht keer zoveel bij zich als dat bakje.

Zo loopt de boete op

Volgens Eemland1 loopt de boete voor illegaal plukken van 110 euro tot duizenden euro's. Hoeveel je betaalt, hangt af van waar je plukt en hoeveel je meeneemt:

Plukken waar het verboden is: in het Noordhollands Duinreservaat 104 euro, bij Baarn kreeg de plukker volgens Eemland1 110 euro.

in het Noordhollands Duinreservaat 104 euro, bij Baarn kreeg de plukker volgens Eemland1 110 euro. Een volle mand in een gebied van Staatsbosbeheer: de officier van justitie bepaalt de boete, die volgens Duurzaamnieuws kan oplopen tot enkele honderden euro's.

de officier van justitie bepaalt de boete, die volgens Duurzaamnieuws kan oplopen tot enkele honderden euro's. Plukken voor de handel: dat geldt volgens het Wetboek van Strafrecht als stroperij. Alleenpuur noemt een boete tot 4100 euro of een maand cel. Volgens RTV Utrecht riskeer je bij plukken op grote schaal of voor de verkoop boetes van duizenden euro's wegens diefstal en natuurbeschadiging.

De beheerders hebben ook een reden voor de verboden. Volgens de gemeente Baarn verstoren mensen die van de paden afgaan beschermde dieren, en kunnen ze kwetsbare planten en mossen beschadigen. Paddenstoelen zijn bovendien voedsel voor reeën en egels, die in deze tijd van het jaar moeten aansterken voor de winter

Tips:

Lees bij de ingang van het bos de borden. Daarop staat wie het gebied beheert en wat er mag.

Loop je bij Natuurmonumenten, Utrechts Landschap of in het Noordhollands Duinreservaat? Laat de paddenstoelen dan staan.

Mag het van Staatsbosbeheer? Neem dan niet meer mee dan één champignonbakje van 250 gram, en kijk of de gemeente geen eigen verbod heeft.

Blijf op de paden waar dat verplicht is, ook als je verderop mooie exemplaren ziet.

Laat altijd wat staan voor de dieren die ervan eten.