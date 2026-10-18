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Krant: Microsoft trekt zich terug als klant van Brits datacenter

Economie
door anp
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LOUGHTON (ANP) - Microsoft heeft zich teruggetrokken uit een deal rondom een datacenter in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Microsoft zou de belangrijkste klant worden van een nieuw datacenter in het Britse Loughton, dat daar wordt gebouwd door het Britse datacenterbedrijf Nscale.
Dat het Amerikaanse techconcern zich terugtrekt, komt volgens de krant omdat het datacenter tegen vertraging aanloopt. Nscale zou van de autoriteiten te horen hebben gekregen dat er pas in het volgende decennium een stroomvoorziening voor het datacenter wordt verwacht. De planning was dat het datacenter volgend jaar zou draaien.
Een woordvoerder van Nscale laat aan The Telegraph weten alternatieve energiebronnen voor de locatie in Loughton, vlak bij Londen, te onderzoeken.
Microsoft is samen met Claude-maker Anthropic de belangrijkste klant van Nscale. Dat Microsoft nu afziet van de deal, komt op een ongelukkig moment voor Nscale. Het Britse bedrijf wil deze maand naar de beurs in New York.
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