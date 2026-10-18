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Diriba snelste vrouw in marathon Amsterdam met parcoursrecord

Sport
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De Ethiopische Buze Diriba heeft de marathon van Amsterdam bij de vrouwen gewonnen. Ze kwam in natte omstandigheden in een parcoursrecord van 2.16.12 over de finish. Het betekende een dik persoonlijk record, want haar vorige toptijd was 2.19.34. Diriba scherpte het parcoursrecord aan met veertig seconden; ze dook ruim onder de 2.16.52 waarmee de Ethiopische Yalemzerf Yehualaw in 2024 won.
Haar landgenote Anyalem Desta, die vorig jaar won, passeerde de meet in het Olympisch Stadion als tweede in 2.17.06. Meseret Belete eindigde als derde in 2.18.06 en zij maakte er een volledig Ethiopisch podium van.
Mikky Keetels was de snelste Nederlandse. Ze arriveerde als veertiende vrouw in een persoonlijk record van 2.30.36. De 27-jarige stewardess uit Schijndel liep al haar vijfde marathon van dit jaar.
Doel
Keetels veroverde dit voorjaar in Rotterdam de Nederlandse titel in 2.30.42. Ze had in Amsterdam haar zinnen gezet op een tijd onder de 2.30. Dat lukte net niet, al liep ze in de regen een heel 'steady' tempo.
Bregje Smits liep redelijk kort achter Keetels een sterke wedstrijd. Ze finishte als tweede Nederlandse in een nieuwe persoonlijke toptijd van 2.30.57.
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