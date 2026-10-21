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Kwetsbaarheden in PHP al jaren oud, zegt beveiliger Wiz

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP) - De kwetsbaarheden in de belangrijke programmeertaal PHP zijn al ruim tien jaar oud. Dat schrijft cyberbeveiliger Wiz, dat de zwakke plekken met behulp van geavanceerde kunstmatige intelligentie zegt te hebben opgespoord.
"De kwetsbare code zat er al ruim een decennium. Wat is veranderd door AI, is de mogelijkheid om de zwakke plekken te doorgronden en ze te misbruiken", schrijft het Israëlisch-Amerikaanse Wiz, dat in maart door Google werd gekocht. "Met de geavanceerdste AI-modellen en het juiste gereedschap slaagde een enkele onderzoeker binnen een week in iets wat een topteam voorheen maanden werk zou hebben gekost."
Volgens Wiz brengt dit een kentering teweeg in de manier waarop zwakke plekken worden opgespoord of misbruikt. Dankzij AI is het voor cybercriminelen sneller lonend om kwetsbaarheden uit te buiten, maar beveiligers hebben ook de mogelijkheid om oude weeffouten weg te werken.
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