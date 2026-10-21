Brussel: geen PHP-lek bij diensten Europese Commissie

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft geen aanwijzingen dat diensten of gegevens van de Commissie zijn getroffen door het beveiligingslek in de programmeertaal PHP. Dat laat een woordvoerder van de Commissie desgevraagd aan het ANP weten.

"Onze IT-beveiligingsteams zijn met prioriteit begonnen met het implementeren van de updates", aldus de woordvoerder.

De Commissie blijft nauw samenwerken met CERT-EU, de cybersecuritydienst van de EU-instituten, "en elk signaal van mogelijke veiligheidsproblemen grondig onderzoeken", voegde de woordvoerder daaraan toe.

Veiligheidsupdates

CERT-EU waarschuwde voor kwetsbaarheden in PHP. De dienst adviseerde organisaties woensdagochtend veiligheidsupdates onmiddellijk door te voeren zodra die beschikbaar zouden komen. Mocht dat niet lukken, dan moeten applicaties die verbonden zijn met het internet offline worden gehaald, zo luidde het advies.

De sites van de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement waren woensdag gewoon bereikbaar.