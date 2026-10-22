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Meer Spotify-gebruikers, maar advertentie-inkomsten vallen tegen

Economie
door anp
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STOCKHOLM (ANP/BLOOMBERG) - De Zweedse muziekstreamingdienst Spotify zag de advertentie-inkomsten afgelopen kwartaal tegenvallen. Het aantal gebruikers van de dienst en betalende abonnees trok in het derde kwartaal wel iets verder aan, werd donderdag bekend.
Spotify zag het aantal maandelijks actieve gebruikers in het derde kwartaal met 1 procent stijgen tot 788 miljoen. Het aantal betalende abonnees nam met 2 procent toe tot 306 miljoen, iets minder dan marktkenners hadden verwacht.
De kwartaalomzet steeg met 16 procent tot 4,97 miljard euro, maar bleef daarmee net onder de marktverwachting. Ook de advertentie-inkomsten bleven achter bij de verwachtingen en kwamen uit op 482 miljoen euro. Spotify heeft al langer moeite om van advertenties een grotere inkomstenbron te maken, ondanks het grote aantal gebruikers van de gratis versie.
Om de omzet te stuwen gaat Spotify zijn luisterboekendienst uitbreiden naar nieuwe markten, waaronder Spanje, Mexico en Noorwegen.
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