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Lyon verbiedt alle protesten zaterdag om onrust te voorkomen

Samenleving
door anp
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LYON (ANP) - De Franse stad Lyon heeft alle protesten voor komende zaterdag verboden, nadat demonstraties vorige week uitmondden in grootschalig geweld. 'Gele hesjes' hebben weer door het hele land acties aangekondigd.
Op verschillende momenten en plekken in het land zijn demonstraties uit voorzorg verboden, waaronder delen van Parijs. De Franse president Emmanuel Macron overlegt donderdag met relevante ministers en inlichtingendiensten over verdere mogelijke maatregelen in aanloop naar de actiedag.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken adviseerde winkeliers al om hun etalages te beveiligen, camerasystemen te controleren en op te letten dat niets op straat staat dat gebruikt kan worden om schade aan te richten, zoals tafels en stoelen.
Demonstraties op 17 oktober liepen op meerdere plekken uit de hand. Er waren rellen en plunderingen. Volgens de aanklager in Marseille waren er in de stad tussen de 1800 en 3000 mensen betrokken bij "het plunderen van het stadscentrum", zei hij tegen BFMTV.
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