Meloni kondigt na wegblokkades akkoord over dieselmaatregelen aan

ROME (ANP) - De Italiaanse regering is akkoord gegaan met noodmaatregelen die tegemoetkomen aan transportbedrijven die in de problemen komen door de hoge dieselprijzen. Dat kondigde premier Giorgia Meloni aan in een video op sociale media. Het bericht volgt op truckersprotesten in het zuiden van het land, waarbij blokkades voor lege schappen in de supermarkten en wegrottende tomaten zorgden.

Meloni kondigde onder andere aan dat al eerder beloofde belastingkortingen op diesel worden vooruitbetaald voor de periode van maart tot augustus. Ze beloofde ook de uitbetaling van belastingvoordelen voor de scheepvaart en kondigde een uitbreiding van die steunmaatregel aan. Daarnaast sprak ze over miljoenensubsidies voor vissers en boeren om de hoge dieselrekening te drukken.

Truckers in Zuid-Italië blokkeerden de afgelopen dagen wegen uit protest tegen de hoge dieselprijzen, wat tot een noodkreet van de landbouwbranche leidde. Sommige van die blokkades gingen ook donderdag door. Meloni zei dat ze daar hard tegen zal optreden.