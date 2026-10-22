Je geeft aan dat een opmerking je raakt en je partner antwoordt: “Je bent ook zo gevoelig.” Klinisch psycholoog Sabrina Romanoff hoort zulke zinnen al tien jaar van de stellen in haar praktijk. Vijf ervan ziet ze als teken dat een relatie op zijn eind loopt.

Romanoff werkte als clinical fellow aan Harvard Medical School en heeft nu een eigen praktijk in New York. Eind juli schreef ze erover voor CNBC Make It . De zinnen klinken redelijk, maar worden vaak gebruikt “om verantwoordelijkheid te ontlopen en onzekerheid te zaaien”. Bij elke zin geeft ze een antwoord waarmee je de bal teruglegt.

1. ‘Je bent te gevoelig’ maakt van jouw reactie het probleem

Romanoff noemt dit een manipulatieve zin die je gevoelens kleineert. De aandacht schuift van wat je partner deed naar hoe jij reageerde. “Want als ze je laten geloven dat jij het probleem bent, hoeven ze zich nooit te ontwikkelen.”

Haar antwoord: “We kunnen het over mijn reactie hebben nadat we het hebben gehad over wat jij deed.” Houd je de twee gesprekken gescheiden, dan kan je partner jouw reactie niet als afrit gebruiken.

Het Relatietherapeuten Register Nederland noemt het eveneens een waarschuwingssignaal als je gevoel “drama” of “te gevoelig” wordt genoemd.

2. ‘Zo ben ik nu eenmaal’ sluit het gesprek af

Met deze zin weigert iemand te groeien, schrijft Romanoff. Zeggen dat je conflicten uit de weg gaat of zelden het initiatief neemt is prima, als er een concreet plan volgt om het anders te doen.

Ziet je partner het gedrag als een vaste eigenschap, dan ligt de last bij jou. Jij moet het accepteren, zonder dat er een gesprek is geweest. Romanoff raadt aan de verantwoordelijkheid terug te geven: “Ik vraag niet of je een ander mens wordt. Ik vraag of je dit patroon aanpast.”

3. ‘Ik heb toch al sorry gezegd’ moet vooral de ruzie stoppen

Je partner wil met deze zin van de discussie af. Het onderliggende probleem blijft liggen en dus draai je rondjes in dezelfde ruzie, een draaimolen noemt Romanoff het.

Wat je terugzegt: “Ik hoor dat het je spijt en ik moet weten wat er nu verandert.”

“Een excuus zonder plan is alleen een manier om een gesprek te beëindigen dat ze niet langer willen voeren.”

4. ‘Maar ik doe zoveel voor je’ moet je verwachtingen omlaag krijgen

Je partner somt op wat hij of zij allemaal goed doet, als onweerlegbaar bewijs. Soms komt er een vergelijking bij: “De partners van alle anderen zijn veel erger dan ik.” Romanoff ziet daarin iemand die wil dat je je verwachtingen bijstelt en je gelukkig prijst dat hij of zij er is.

Benoem in plaats daarvan direct wat pijn deed: “Ik hou geen score bij, ik vertel je wat er nu niet werkt.” Score bijhouden, zoals wie het laatst sorry zei of wie meer in huis doet, staat ook bekend als een van de signalen dat je je geliefde onbewust pijn doet

Je bent je partner geen kosten-batenanalyse verschuldigd voordat je om verandering mag vragen, schrijft Romanoff.

“Goed gedrag in het verleden en schade nu wegen niet even zwaar.”

5. ‘Dit doe je nou altijd’ maakt van één ruzie jouw karakter

Met deze zin trekt je partner het conflict breder. Jij bent dan prikkelbaar, dramatisch of negatief, dus niets is goed genoeg. Het incident van vanavond wordt zo jouw schuld.

Romanoff stelt voor om bij het moment te blijven: “Laten we het hebben over wat er vanavond gebeurde voordat we het over een patroon hebben.”

Benoem het de eerste keer en kijk wat er volgt

Eén keer zo’n zin betekent niet dat je relatie gedoemd is, benadrukt Romanoff. Het gaat er ook niet om dat je je partner woorden verbiedt. Haar advies is de zin de eerste keer te benoemen en te kijken wat je partner daarna doet. Blijft hij terugkomen en maakt geen enkel gesprek verschil, “dan heb je je antwoord”.

Het Relatietherapeuten Register Nederland zegt hetzelfde: “Een los moment zegt minder dan een patroon.” Daarnaast kun je jezelf deze vragen stellen:

Komt de zin steeds terug, ook nadat je hem hebt benoemd?

Neemt je partner verantwoordelijkheid, of wordt alles omgedraaid, weggewuifd of opnieuw jouw schuld?

Twijfel je vaker aan je eigen gevoel dan vroeger?

Herken je meer signalen dat je relatie al voorbij is, zoals blijven uit angst in plaats van uit liefde?

Voel je je onveilig of klein gehouden, bel dan Veilig Thuis op 0800-2000. Het nummer is gratis en dag en nacht bereikbaar. Je mag anoniem blijven. Bij direct gevaar bel je 112.

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