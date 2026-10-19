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Moederbedrijf Albert Heijn doet aangifte om cyberincident

Economie
door anp
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ZAANDAM (ANP) - Het moederbedrijf van Albert Heijn, Ahold Delhaize, heeft maandag aangifte gedaan bij de politie vanwege het cyberbeveiligingsincident waar het supermarktconcern al ruim een week mee kampt. Dat meldt Ahold Delhaize op zijn website. Het concern meldt dat het verdachte activiteit in zijn IT-infrastructuur heeft opgemerkt en dat het cyberbeveiligingsexperts heeft ingeschakeld om onderzoek te doen. Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachte activiteit het gevolg was van "kwaadwillende acties van derden".
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