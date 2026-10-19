ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aanklagers: afluisteraar OpenAI kreeg steun Saudische overheid

Economie
door anp
anp191026140 1
Volg ons op Google Nieuws
WASHINGTON (ANP) - De voormalige medewerker van OpenAI die ervan wordt verdacht opnameapparatuur te hebben verstopt, kreeg volgens Amerikaanse aanklagers steun van de Saudische overheid. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een rechtbankdocument. De medewerker werd ontslagen en gearresteerd nadat een "geavanceerd opnameapparaat" was ontdekt in een vergaderruimte van het management van de ChatGPT-maker.
Volgens de Amerikaanse aanklagers heeft de verdachte, een 35-jarige Saudische ingenieur, regelmatig contact gehad met de koninklijke familie van Saudi-Arabië. Ook zou een lid van het Saudische leger vliegtickets voor de vrouw en zoon van de verdachte hebben betaald om terug te keren naar Saudi-Arabië.
Medewerkers van OpenAI ontdekten het opnameapparaat eind september verstopt in toiletpapier achter een televisie in een kantoor in San Francisco. In die ruimte werden vaak vertrouwelijke plannen besproken, volgens justitie. In een tas van de verdachte vonden beveiligers een tweede opnameapparaat.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (24)

€50.000 spaargeld en toch zorgtoeslag? Dit zijn de grenzen in 2026

IMG_5079

In Duitsland 6 weken, in België 4, hier 104: nergens in Europa word je zo lang doorbetaald bij ziekte

shutterstock_2703023917

Werk je of heb je pensioen? De grootste belastingverhoging van 2027 zit niet in het tarief, maar in grenzen die achterblijven

gandr-collage (6)

Heinen zei: geen Belastingplan zonder rechts. Zijn collega-minister Van den Brink zegt: "Dat gaan we zien"

312195273_m

Hoeveel watt kan een stekkerdoos aan? Deze apparaten zijn een gevaarlijke combinatie

IMG_5080

Vriest het voor het eerst? Slaat je cv-ketel dan op storing, kijk eerst naar het pijpje buiten aan de muur

Loading