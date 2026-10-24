Moody's handhaaft Franse kredietrating ondanks grote onrust

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Kredietbeoordelaar Moody's laat de Franse kredietwaardigheid nog onveranderd, ondanks de grote onrust over de hoge staatsschuld, politieke impasse en de massale straatprotesten in Frankrijk. De rating blijft Aa3 met een negatieve outlook, wat betekent dat er wel een verlaging kan komen.

Op de financiële markten werd gevreesd dat Moody's nu al met een verlaging zou komen vanwege alle problemen in de tweede economie van de eurozone. Door die onrust is de rente op Franse staatsleningen hard gestegen. Daardoor stijgen de kosten voor financiering van de staatsschuld van ongeveer 3,6 biljoen euro, oftewel 119 procent van het Franse bbp. De Europese begrotingsregels schrijven een tekort van maximaal 3 procent en een schuld van maximaal 60 procent van het bbp voor.

Moody's zegt wel dat de Franse schuldenlast hoger is dan eerder verwacht en dat de sociale protesten de pogingen om de overheidsfinanciën te verbeteren kunnen dwarsbomen.