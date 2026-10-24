ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Moody's handhaaft Franse kredietrating ondanks grote onrust

Economie
door anp
anp241026066 1
Volg ons op Google Nieuws
PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Kredietbeoordelaar Moody's laat de Franse kredietwaardigheid nog onveranderd, ondanks de grote onrust over de hoge staatsschuld, politieke impasse en de massale straatprotesten in Frankrijk. De rating blijft Aa3 met een negatieve outlook, wat betekent dat er wel een verlaging kan komen.
Op de financiële markten werd gevreesd dat Moody's nu al met een verlaging zou komen vanwege alle problemen in de tweede economie van de eurozone. Door die onrust is de rente op Franse staatsleningen hard gestegen. Daardoor stijgen de kosten voor financiering van de staatsschuld van ongeveer 3,6 biljoen euro, oftewel 119 procent van het Franse bbp. De Europese begrotingsregels schrijven een tekort van maximaal 3 procent en een schuld van maximaal 60 procent van het bbp voor.
Moody's zegt wel dat de Franse schuldenlast hoger is dan eerder verwacht en dat de sociale protesten de pogingen om de overheidsfinanciën te verbeteren kunnen dwarsbomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Een leraar geeft les voor een klas met leerlingen aan hun tafels

Wat verdienen leraren? Dit is het salaris in Nederland en omliggende landen

generated-image (31)

Ratten in je tuin? Deze acht gewoontes maken het ze minder aantrekkelijk

Gezonde ham, kaas, tomaat en raket volkoren sandwich met een vers glas sap.

Hoe vaak poepen is normaal? Er is een bekende vitamine die invloed lijkt te hebben

Een vrouw van rond de veertig bekijkt aan de keukentafel haar pensioenoverzicht op een laptop.

Pensioenspijt op je 40e? Zo haal je tien jaar gemiste opbouw in

sparen-per-leeftijd-hero-v2

Hoeveel van je spaargeld kun je eigenlijk uitgeven?

Het Romeinse theater van Mérida met de dubbele zuilenrij op het toneel onder een blauwe lucht.

Reisschrijver bezocht 23 Spaanse steden: deze onbekende Romeinse stad is haar favoriet

Loading