“Laat je schoorsteen preventief controleren voor de start van het seizoen.” Dat zei brandweervoorlichter Geert Anne Mollema vorige maand tegen OOG , na een schoorsteenbrand in Haren. Sla je de veegbeurt over, dan riskeer je meer dan brand : verzekeraars rekenen erop dat je het rookkanaal laat schoonmaken.

1. Laat de schoorsteen elk jaar vegen, want daar rekent je verzekeraar op

Vegen is in Nederland niet wettelijk verplicht. Je verzekering vraagt wel dat je schade zo goed mogelijk voorkomt. De ANWB vergoedt schade door een schoorsteenbrand en roet- en rookschade via de opstalverzekering, op voorwaarde dat je de schoorsteen jaarlijks deskundig laat vegen en de kachel of haard geen achterstallig onderhoud heeft.

“Laat je schoorsteen minimaal 1 keer per jaar vegen door een erkend schoorsteenveger.”

Stook je drie of vier keer per week, dan moet het kanaal vaker geveegd worden, staat in de preventiebrochure van het Platform Onderlinge Verzekeraars. Een pelletkachel moet net zo goed jaarlijks geveegd worden, een gashaard niet.

2. Bewaar het veegbewijs bij je polis

Na een schoorsteenbrand vragen verzekeraars naar de factuur of het veegbewijs van de laatste beurt, meldde Kassa al eerder. Kun je dat niet laten zien, dan kan de verzekeraar stellen dat je niet genoeg hebt gedaan om de brand te voorkomen. Een veegbeurt kost volgens Werkspot gemiddeld €55 tot €100 per rookkanaal.

Ruim een kwart van de stokers liet de schoorsteen niet elk jaar vegen, bleek in 2019 uit een peiling van Ipsos voor Univé.

3. Kies een veger die bij de ASPB is aangesloten

Schoorsteenveger is geen beschermde titel, schrijft Noorderland. Een veger die is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB) heeft een erkende opleiding gevolgd en geeft een officieel veegbewijs. Sommige verzekeraars eisen ook dat de veger van bovenaf veegt, via het dak.

4. Stook droog hout en smoor het vuur niet

De meeste schoorsteenbranden beginnen bij creosoot, een teerachtige laag die ontstaat als hout niet goed verbrandt. Volgens Noorderland vat die laag vlam bij zo’n 500 graden. Nat hout en een vuur met te weinig lucht maken de laag snel dikker.

Stook hout met minder dan 20 procent vocht, adviseert de ANWB. Het Platform Onderlinge Verzekeraars houdt 18 procent aan.

Stook geen kranten, karton, spaanplaat of geverfd hout.

Zwarte rook betekent dat het hout niet volledig verbrandt.

5. Hoor je de schoorsteen loeien? Blus dan nooit met water

Een schoorsteenbrand klinkt als een harde storm in het rookkanaal, beschrijft Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Soms komen er vlammen uit de schoorsteen in plaats van rook. De brandweer rukt zo’n 2000 keer per jaar uit voor zo’n brand.

Sluit de schoorsteenklep en de luchttoevoer van de kachel. Bel 112. Smoor het vuur in de kachel met zand of zout. Water kan de schoorsteen laten scheuren: een liter water wordt in een hete kachel zo’n 1700 liter stoom.

Na het blussen krijg je mogelijk een stookverbod tot een erkende veger het kanaal heeft gecontroleerd, zoals de bewoners in Haren. Op windstille avonden mag je vaak ook al niet stoken; lees waarom de Stookwijzer dan op rood staat

6. Meld de schade voor je iets laat repareren

Vul het schadeformulier in en stuur foto’s en een kopie van de laatste veegfactuur mee, adviseerde Kassa. De verzekeraar stuurt meestal een expert, dus laat de schoorsteen pas daarna herstellen. Schade aan je meubels, gordijnen of vloerkleed valt onder de inboedelverzekering, de schade aan het huis zelf onder de opstalverzekering.

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