“Laat je schoorsteen preventief controleren voor de start van het
seizoen.” Dat zei brandweervoorlichter Geert Anne Mollema vorige maand
tegen OOG
,
na een schoorsteenbrand in Haren. Sla je de veegbeurt over, dan riskeer
je meer dan brand
: verzekeraars rekenen erop dat je het rookkanaal laat
schoonmaken.
1.
Laat de schoorsteen elk jaar vegen, want daar rekent je verzekeraar
op
Vegen is in Nederland niet wettelijk verplicht. Je verzekering
vraagt
wel dat je schade zo goed mogelijk voorkomt. De ANWB
vergoedt schade door een schoorsteenbrand en roet- en rookschade via de
opstalverzekering, op voorwaarde dat je de schoorsteen jaarlijks
deskundig laat vegen en de kachel of haard geen achterstallig onderhoud
heeft.
“Laat je schoorsteen minimaal 1 keer per jaar vegen door een erkend schoorsteenveger.”
Stook je drie of vier keer per week, dan moet het kanaal vaker
geveegd worden, staat in de preventiebrochure van het Platform
Onderlinge Verzekeraars. Een pelletkachel moet net zo goed jaarlijks
geveegd worden, een gashaard niet.
2. Bewaar het veegbewijs bij
je polis
Na een schoorsteenbrand vragen verzekeraars naar de factuur of het
veegbewijs van de laatste beurt, meldde Kassa al eerder. Kun je dat niet
laten zien, dan kan de verzekeraar stellen dat je niet genoeg hebt
gedaan om de brand te voorkomen. Een veegbeurt kost volgens Werkspot
gemiddeld €55 tot €100 per rookkanaal.
Ruim een kwart van de stokers liet de schoorsteen niet elk jaar
vegen, bleek in 2019 uit een peiling van Ipsos voor Univé.
3. Kies een veger
die bij de ASPB is aangesloten
Schoorsteenveger is geen beschermde titel, schrijft Noorderland. Een
veger die is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond
(ASPB) heeft een erkende opleiding gevolgd en geeft een officieel
veegbewijs. Sommige verzekeraars eisen ook dat de veger van bovenaf
veegt, via het dak.
4. Stook droog hout en
smoor het vuur niet
De meeste schoorsteenbranden beginnen bij creosoot, een teerachtige
laag die ontstaat als hout niet goed verbrandt. Volgens Noorderland vat
die laag vlam bij zo’n 500 graden. Nat hout en een vuur met te weinig
lucht maken de laag snel dikker.
- Stook hout met minder dan 20 procent vocht, adviseert de ANWB. Het
Platform Onderlinge Verzekeraars houdt 18 procent aan.
- Stook geen kranten, karton, spaanplaat of geverfd hout.
- Zwarte rook betekent dat het hout niet volledig verbrandt.
Een rook- en een koolmonoxidemelder in de kamer met de kachel
waarschuwen je op tijd. Lees ook hoe
je koolmonoxide herkent als het op griep lijkt
.
5. Hoor
je de schoorsteen loeien? Blus dan nooit met water
Een schoorsteenbrand klinkt als een harde storm in het rookkanaal,
beschrijft Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Soms komen er vlammen
uit de schoorsteen in plaats van rook. De brandweer rukt zo’n 2000 keer
per jaar uit voor zo’n brand.
- Sluit de schoorsteenklep en de luchttoevoer van de kachel.
- Bel 112.
- Smoor het vuur in de kachel met zand of zout. Water kan de
schoorsteen laten scheuren: een liter water wordt in een hete kachel
zo’n 1700 liter stoom.
Na het blussen krijg je mogelijk een stookverbod tot een erkende
veger het kanaal heeft gecontroleerd, zoals de bewoners in Haren. Op
windstille avonden mag je vaak ook al niet stoken; lees waarom
de Stookwijzer dan op rood staat
.
6. Meld de schade
voor je iets laat repareren
Vul het schadeformulier in en stuur foto’s en een kopie van de
laatste veegfactuur mee, adviseerde Kassa. De verzekeraar stuurt meestal
een expert, dus laat de schoorsteen pas daarna herstellen. Schade aan je
meubels, gordijnen of vloerkleed valt onder de inboedelverzekering, de
schade aan het huis zelf onder de opstalverzekering.
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