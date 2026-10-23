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NCSC: kans fors misbruik kwetsbaarheden PHP kleiner dan gedacht

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het misbruiken van de twee kwetsbaarheden in programmeertaal PHP is ingewikkeld en de kans op grootschalig misbruik is kleiner dan eerder ingeschat. Dat meldt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) na verder onderzoek. Verder heeft het bedrijf achter de programmeertaal, PHP Foundation, volgens het NCSC vrijdag een nieuwe kwetsbaarheid bekendgemaakt, maar het zou volgens dat bedrijf "onwaarschijnlijk" zijn dat kwaadwillenden daarmee aanvallen uit kunnen voeren waarmee ze apparaten op afstand kunnen overnemen.
De eerste twee kwetsbaarheden in PHP kwamen eerder deze week aan het licht. Veel websites in Nederland draaien op deze programmeertaal. Tal van sites werden woensdag uit voorzorg offline gehaald totdat zij een patch konden installeren. De PHP Foundation bracht die woensdag uit en inmiddels zijn veel websites weer in de lucht. Die updates lijken vooralsnog goed te werken, aldus het NCSC.
Het NCSC zegt dat de PHP Foundation de nieuwe kwetsbaarheid verhelpt in een volgende reguliere fix.
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