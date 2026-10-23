RWS: derde drukste vrijdagmiddagspits dit jaar

DEN HAAG (ANP) - De vrijdagmiddagspits in Nederland verloopt drukker dan normaal. Rond 16.45 uur staat er volgens de ANWB 777 kilometer file. Rijkswaterstaat spreekt van een "forse spits". Volgens een woordvoerster is het de derde drukste vrijdagmiddagspits dit jaar.

Zowel de ANWB als Rijkswaterstaat meldt dat de drukte te maken heeft met het slechte weer. "Er zijn meerdere meldingen van takken op de weg, maar nog geen grote incidenten", aldus de woordvoerster van Rijkswaterstaat.

Zowel vrijdagmiddag als -avond als in de nacht naar zondag bestaat de kans dat er een storm over Nederland trekt, meldt Weeronline.