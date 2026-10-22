Nederlandse autobranche verwacht minder nieuwe auto's te verkopen

BUNNIK (ANP) - De Nederlandse autobranche verwacht volgend jaar minder nieuwe personenauto's te verkopen. Volgens brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging gaat de bijtelling voor elektrische leasewagens naar verwachting omhoog, van 18 naar 20 procent. Ook moeten werkgevers door de zogenoemde pseudo-eindheffing dan wat meer gaan betalen voor zakelijke auto's met een verbrandingsmotor, waaronder plug-inhybrides.

De sector verwacht 2026 te eindigen met 384.000 verkochte nieuwe personenauto's, vrijwel evenveel als het aantal registraties in 2025. Volgend jaar valt de verkoop waarschijnlijk terug naar 371.000 voertuigen.

BOVAG en RAI Vereniging baseren hun prognose niet alleen op veranderende fiscale spelregels. Ook de economie remt de markt, zeggen ze. De brancheverenigingen gaan voor 2027 uit van 1,2 procent economische groei en een lichte koopkrachtdaling. Daarbij is nog niet zeker hoe de prijzen aan de pomp er volgend jaar uit zullen zien. Door de Iranoorlog zijn die dit jaar flink gestegen.

De verkoop van nieuwe bestelwagens gaat volgend jaar naar verwachting wel iets omhoog. Deze markt herstelt nog van de scherpe terugval in 2025, toen de bpm-vrijstelling voor bestelwagens met verbrandingsmotor wegviel. Van zogeheten lichte bedrijfswagens worden er dit jaar waarschijnlijk ongeveer 31.000 verkocht, tegen zo'n 22.000 vorig jaar. Voor 2027 gaat de branche uit van een lichte stijging naar 33.000 voertuigen.