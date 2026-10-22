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Onderzoek: meer PlayStations verkocht in aanloop naar GTA VI

Economie
door anp
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CHICAGO (ANP/BLOOMBERG) - In aanloop naar de langverwachte release van de game Grand Theft Auto VI vindt de PlayStation 5 gretig aftrek. Amerikaans marktonderzoek door Circana wijst uit dat de verkoop van die spelcomputer van Sony in september met bijna een kwart is gestegen.
De omzet uit die hardware steeg in de Verenigde Staten zelfs met 43 procent, waardoor Sony volgens de onderzoekers de grootste verdiener onder de consolemakers was. Die stevige plus was mede te danken aan prijsverhogingen in het afgelopen jaar en de populariteit van de krachtigere PS5 Pro. Die verbeterde console, die in de VS zo'n 900 dollar kost, is wereldwijd nu bij veel webwinkels uitverkocht of nog maar moeilijk te krijgen.
GTA VI is vanaf 19 november alleen te spelen op de consoles van Sony en de Xbox-apparaten van Microsoft. De game met rovende criminelen kan volgens kenners het grootste commerciële succes ooit in de gamesector worden. De PS5 Pro wordt gezien als de beste manier om de nieuwe game te ervaren voordat die op een later moment ook voor de pc uitkomt.
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