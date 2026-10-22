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Nog geen resultaat na gesprekken over cao streekvervoer

Economie
door anp
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UTRECHT (ANP) - De opnieuw opgestarte onderhandelingen over een cao in het streekvervoer tussen vakbonden en werkgevers hebben nog geen resultaat opgeleverd. Volgende week moet meer duidelijk worden, meldt vakbond FNV. De gesprekken volgen op een landelijke staking een week geleden. Op donderdag stond een nieuwe staking gepland, maar vakbonden FNV en CNV schortten de acties op toen werkgevers met nieuwe voorstellen kwamen.
Volgens FNV verliepen gesprekken over onder meer ouderenregelingen en onregelmatigheidstoeslagen goed. Maar over loon en de werkdruk, twee belangrijke thema's in het cao-conflict, is nog geen overeenkomst. "Er is nog geen resultaat, maar de gesprekken zijn zeker niet geklapt", zegt FNV-onderhandelaar Marijn van der Gaag.
CNV-bestuurder Niels Rook geeft aan dat de partijen in deze gespreksronde aangaven welke thema's voor hen belangrijk zijn. Naast loon is dat voor CNV ook het krijgen van "meer regelmaat in onregelmatig werk". Volgende week donderdag vinden weer onderhandelingen plaats over de cao, die voor zo'n 13.000 werknemers geldt.
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