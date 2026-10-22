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Meer dan 200 celstraffen uitgedeeld na rellen in Frankrijk

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/AFP) - In Frankrijk zijn na de rellen van afgelopen zaterdag 217 mensen veroordeeld tot celstraffen na spoedprocedures, maakte justitieminister Gérald Darmanin donderdag bekend. Zo'n 2700 mensen zijn opgepakt vanwege de rellen.
De minister prees de "uiterst krachtige" reactie van het gerechtelijk apparaat. Er zijn meer dan duizend arrestanten voor de rechter verschenen, van wie 217 tot dusver zijn vastgezet. "En dit zullen er nog veel meer worden", zei Darmanin. Volgens de minister had de helft van de veroordeelden geen strafblad, en waren de meesten jonge mannen tussen de 18 en 25 jaar.
Darmanin hoopt dat de rechtszaken een afschrikkende werking hebben op mogelijke nieuwe relschoppers. Demonstraties tegen onder meer stijgende kosten voor levensonderhoud liepen afgelopen zaterdag op veel plaatsen uit op rellen. Voor komend weekend zijn er opnieuw protesten gepland.
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