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Nog steeds lege schappen bij AH, vooral bij groenten en fruit

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Bij verschillende supermarkten van Albert Heijn verspreid over het land zijn dinsdag nog veel lege schappen te zien, hebben verslaggevers van het ANP waargenomen. Vooral de schappen groenten en fruit zijn vaak nog behoorlijk leeg. AH zelf zegt al een aantal dagen dat de winkels weer volledig en meerdere keren per dag worden bevoorraad.
Moederbedrijf Ahold Delhaize ondervindt al ruim een week hinder van een cyberaanval, waardoor onder meer de bevoorrading van de winkels ernstig verstoord raakte. In een Albert Heijn-supermarkt in Bergen op Zoom zijn uiteenlopende producten nog steeds beperkt beschikbaar, waaronder verse sperziebonen, sla, spruitjes, biologische yoghurt, chips, bier en toiletpapier.
Ook bij Albert Heijn in Leidschenveen zijn veel lege schappen te zien bij groenten en fruit. Een medewerker zei desgevraagd dat de schappen nu eenmaal "niet in één keer weer vol zijn". Ook bij een AH-super in Den Haag zijn hier en daar wat legere schappen, hoewel bijna alles voorradig is. Alleen alle eieren zijn op.
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