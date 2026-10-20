OM wil Amsterdamse 'informatiemakelaar' zes jaar de cel in

ZWOLLE (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in de rechtbank in Zwolle zes jaar cel geëist tegen Kamal El M. Justitie denkt dat de 30-jarige Amsterdammer fungeerde als informatiemakelaar die gegevens liet opvragen uit gemeentelijke systemen en die verkocht aan criminelen.

Volgens justitie was de verdachte de enige contactpersoon van Christina H., een medewerker van de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Amsterdam. Zij kreeg eerder twee jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke gegevens uit systemen van de gemeente. Na haar aanhouding zou El M. zijn praktijken hebben voortgezet met Rishie K., een medeverdachte van Jim B., de van corruptie verdachte Amsterdamse gemeenteambtenaar.

De officier van justitie noemde de verdenkingen "bijzonder ondermijnend". Hij zette uiteen hoe criminelen zochten naar ambtenaren en hun kwetsbaarheden uitbuitten. "Met geld, druk of intimidatie maken ze van een ambtenaar een informant", zei de officier. "Wie zo handelt, tast de rechtsstaat in de kern aan."