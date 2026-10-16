Odido komt via miljardendeal volledig in handen van Apax

DEN HAAG (ANP) - Telecombedrijf Odido wordt volledig eigendom van Apax Partners. De investeerder koopt mede-investeerder Warburg Pincus uit in een deal waarmee naar schatting miljarden euro's zijn gemoeid.

Zakenkrant Financial Times meldde onlangs op basis van ingewijden dat gesproken werd over een deal waarbij op Odido als geheel een prijskaartje van 6,5 miljard euro werd geplakt. Zelf willen de bedrijven geen financiële details geven. Toezichthouders moeten de deal nog goedkeuren.

Odido, dat ook de merken Ben en Simpel heeft, was de laatste jaren gedeeld eigendom. Warburg en Apax namen T-Mobile Nederland in 2021 over van Deutsche Telekom en Tele2 voor 5,1 miljard euro. T-Mobile Nederland werd vervolgens in 2023 omgedoopt tot Odido.

Eerder dit jaar waren er nog geruchten over een mogelijke beursgang van Odido. Volgens Financial Times werd die afgeblazen door zorgen over onrust op de financiële markten. Daarna werd Odido getroffen door een cyberaanval, waarbij persoonsgegevens van miljoenen klanten op internet belandden.